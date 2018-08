Una Vita anticipazioni, Cayetana confessa ai vicini: “Sono la figlia di Fabiana”

Anticipazione Una Vita, clamoroso colpo di scena: Cayetana rivela la sua vera identità

Nelle prossime puntate di Una Vita, i telespettatori assisteranno a un colpo di scena molto atteso che riguarda proprio Cayetana. La dark lady di Acacias prende coraggio e finalmente rivela a tutti i suoi vicini la sua vera identità. Sappiamo ormai bene che, in realtà, la vedova di German non è una Sotelo Ruz. In realtà si chiama Anita ed è figlia di Fabiana. Proprio quest’ultima ha reso possibile questo cambio d’identità, al fine di donare alla figlia una vita migliore. E, infatti, Cayetana ha vissuto nella ricchezza, rispettata da tutti. Ed ecco che improvvisamente è arrivata ad Acacias la vera Sotelo Ruz, ovvero Teresa. Le anticipazioni rivelano che Mauro consiglia la Sierra di rivelare finalmente la sua verità, mettendo così la dark lady con le spalle al muro. Ormai sembra proprio che la vedova di German non abbia più alcuna chance, in quanto San Emeterio sembra avere la situazione tra le mani, grazie anche ad alcune confessioni di Ursula. Così, Cayetana decide di vendere il collegio dedicato a Carlota e di lasciare per sempre Acacias. Fabiana, però, non sopporta l’idea di allontanarsi di nuovo dalla figlia.

Una Vita anticipazioni: Cayetana riunisce tutti i vicini di Acacias 38 e confessa di essere Anita

Fabiana è l’unica persona che sceglie di stare vicino a Cayetana in un periodo così difficile. La Sierra, intanto, incontra la domestica e le rivela di essere a conoscenza della verità. Ma mentre Mauro consiglia Teresa a rivelare la sua identità, ecco che la vedova De La Serna riesce a fregarli ancora una volta. Infatti, è proprio lei stessa a confessare a tutti di essere Anita, figlia di Fabiana. La dark lady invita tutti i suoi vicini a casa, rivelando di dover dare loro un’importante notizia. Non appena riesce a riunire tutti nella sua abitazione, Cayetana confessa finalmente di essere la figlia di Fabiana. La donna ammette di aver scoperto solo recentemente la sua vera identità e che la vera colpevole di tutto in realtà è Teresa. In questo modo, Cayetana riesce a rovinare perfettamente il piano della Sierra e di Mauro.

Anticipazioni Una Vita: Cayetana rovina i piani di Mauro e Teresa

“Fabiana è mia madre”, così Cayetana rivela di essere Anita, sconvolgendo tutti i vicini di Acacias, dopo aver la morte di Tirso. Ovviamente nessuno di loro, fino a ora, aveva alcun dubbio riguardo la sua identità. Ma come cambierà ora la vita della dark lady dopo questa sconvolgente confessione? La situazione diventa sempre più insostenibile e ricordiamo che contro di lei non stanno lottando solo Mauro e Teresa, ma anche Ursula, pronta a tutto pur di vendicarsi.