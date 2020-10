Una Vita Mauro e Ursula, il faccia a faccia tanto atteso: chi ha la meglio

Una Vita riaccoglie Mauro San Emeterio, un personaggio molto amato dai telespettatori. Ancora una volta, l’ex ispettore di Acacias si ritrova a combattere contro Ursula Dicenta! A distanza di anni, i due si ritrovano per un faccia a faccia nel quartiere spagnolo. Il tutto accade quando Felipe decide di rendere ufficiale la sua relazione con Marcia. Genoveva, pronta a tutto pur di conquistare il cuore dell’avvocato, decide di mettere in atto un nuovo folle piano. La Salmeron si allea con Ursula per eliminare definitivamente la domestica brasiliana. Ci pensa proprio la Dicenta a mettersi in contatto con Cesar Andrade, l’uomo che in passato rese schiava la povera Marcia. Il malvivente rapisce la brasiliana e la fa sparire nel nulla. Felipe crede che sia accaduto qualcosa di grave alla sua amata e inizia a indagare. Ad aiutarlo ci pensa, appunto, il suo caro amico Mauro. Inizialmente i due ipotizzano che Marcia abbia lasciato Acacias di sua spontanea volontà. Ma ecco che Casilda fa una scoperta che cambia completamente la loro idea.

La domestica di Rosina rivela a Felipe di aver trovato la medaglia di Marcia. Quest’ultima tiene molto all’oggetto e Casilda è convinta che non l’avrebbe mai lasciato ad Acacias. Non solo, a dare una mano all’Alvarez Hermoso ci pensa Tano. Da Vienna, il giovane informa il padre di aver ricevuto da parte della brasiliana i biglietti per raggiungere Acacias e prendere parte alla loro festa di fidanzamento. A questo punto, Felipe comprende che la sua amata non era, in realtà, spaventata dalla situazione. L’Alvarez Hermoso si convince del fatto che Marcia sia stata rapita e non ha torto. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Mauro inizia a indagare per aiutare l’amico a ritrovare la brasiliana. Sin da subito, le ricerche appaiono pericolose e abbastanza difficili. Nonostante ciò, San Emeterio e Felipe continuano a portare avanti il loro piano.

Non appena Mauro ha le prove che confermano il fatto che Marcia è stata rapita, decide di avere un confronto con Ursula! A distanza di molti anni, i telespettatori italiani vedranno nuovamente l’ex ispettore di Acacias e la Dicenta l’uno contro l’altro! I due nemici di sempre danno vita a un’accesa discussione. Anni fa, Mauro decise di interrompere la sua lotta con Ursula, dopo l’incendio avvenuto in casa di Cayetana, che provocò la morte di quest’ultima. Fabiana chiese all’ex poliziotto di aiutarla a indagare sull’accaduto, ma le sue richieste non ottennero il risultato sperato. Infatti, Mauro lasciò perdere il tutto e andò via insieme a Teresa.

Nelle prossime puntate di Una Vita, Mauro, pronto a tutto, si reca direttamente da Ursula, la sua sospettata principale. San Emeterio non ha le prove, ma accusa duramente la Dicenta di essere la responsabile della sparizione improvvisa di Marcia. Chi ha la meglio questa volta? Ursula non paga neanche questa volta i suoi crimini, ma San Emeterio riesce a trovare la pista giusta per permettere a Felipe di riabbracciare la sua amata! Dunque, il piano della Dicenta non si conclude come lei avrebbe voluto!