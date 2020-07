Una Vita, Lucia muore: come Alba Gutiérrez ha detto addio ad Acacias

Lucia muore lasciando un grande vuoto nella trama di Una Vita. Il pubblico si è affezionato molto a questo personaggio e alla sua storia d’amore con Telmo. I telespettatori speravano in un lieto fine per questa coppia, che ha davvero lottato per raggiungere la felicità. E proprio quando stanno cercando di trovare una soluzione per iniziare una nuova vita insieme, ecco che accade la tragedia. Nel corso delle prossime puntate italiane assisteremo, dunque, alla morte della Alvarado. Lucia muore tra le braccia di Telmo, il quale deve ora prendersi cura del piccolo Mateo. Un addio inaspettato per i telespettatori, visto che ormai la cugina di Celia rappresentava un personaggio fondamentale della soap opera spagnola. Eppure l’attrice Alba Gutiérrez ha lasciato il cast, dando il suo addio alla dolce Lucia. Cosa ne pensa la stessa interprete? A parlare della morte della Alvarado ci ha pensato la stessa Gutiérrez, attraverso i canali social. La giovane attrice spagnola ha scelto di condividere un messaggio di affetto per il suo personaggio.

Una Vita, la morte di Lucia: come l’attrice Alba Gutiérrez ha salutato per sempre Acacias 38

Con la morte di Lucia e l’uscita di scena di Telmo e Mateo la trama della soap opera spagnola subisce un drastico cambiamento. Ricordiamo che la morte della Alvarado in Spagna è avvenuta lo scorso anno. Proprio in questa circostanza, su Instagram, Alba Gutiérrez ha deciso di condividere un messaggio di affetto, per salutare per sempre Acacias 38. “Arrivederci Lucia Alvarado, questo viaggio finisce qui”, così ha iniziato l’addio dell’attrice. Quest’ultima ha definito il suo percorso sul set della soap opera spagnola un viaggio meraviglioso, dall’inizio alla fine. Felice di aver potuto interpretare una giovane donna piena di luce, amore e gentilezza, Alba ha detto semplicemente “grazie”. Un ringraziamento speciale quello che l’attrice fa all’intero team.

Lucia e Telmo, addio alla soap: Alba Gutiérrez ha condiviso un messaggio di grande affetto per Una Vita

Alba Gutiérrez ha salutato, lo scorso anno, la sua Lucia Alvarado e tutti i suoi colleghi, con cui ha condiviso questo percorso straordinario sul set di Acacias 38. Il team con cui ha collaborato è diventato, in poco tempo, la sua famiglia. Non ha potuto non salutare anche Telmo, con cui Lucia ha condiviso una storia d’amore davvero indimenticabile. Proprio per tale motivo, Alba ha scelto di dare il suo addio alla Alvarado con una foto che la ritrae proprio a fianco del Martinez, interpretato da Daniel Tatay. Anche quest’ultimo, ricordiamo, ha lasciato la soap opera spagnola dopo la morte di Lucia. Come vi abbiamo già anticipato, Telmo lascia Acacias insieme al piccolo Mateo, per iniziare una nuova vita come avrebbe voluto la Alvarado.