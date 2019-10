Una Vita, Lucia e Telmo sorpresi a letto insieme da Espineira e Samuel

Anticipazioni Una Vita, Lucia e Telmo vengono sorpresi a letto insieme

Le anticipazioni di Una Vita vedono ancora protagonisti Lucia e Telmo. Il nuovo sacerdote di Acacias è sempre più convinto del fatto che la Alvarado sia caduta in una trappola di Samuel e non ha torto. Infatti, l’Alday ha intenzione di sposare la cugina di Celia per entrare in possesso della sua importante eredità. Nel corso delle prossime puntate, il pubblico di Canale 5 vedrà Telmo scoprire la verità su Samuel attraverso la confessione dello strozzino Jimeno Batán. I sospetti del sacerdote hanno finalmente delle conferme e ora non gli resta che mettere al corrente di ciò Lucia, proprio per salvarla. Come vi abbiamo già anticipato in questi giorni, il prete è costretto a commettere un gesto estremo per raggiungere il suo obbiettivo. Durante la processione in onore della Vergine dei Miracoli, Telmo obbliga Lucia a seguirlo, trasportandola in una vecchia chiesa abbandonata. Inizialmente la Alvarado sembra non essere intenzionata ad ascoltare le parole del prete. Dopo di che, non appena il sacerdote le confessa quanto scoperto, la cugina di Celia non fa fatica a credergli.

Una Vita anticipazioni, Lucia e Telmo sorpresi insieme: Espineira sconvolto

Lucia inizia, dunque, a credere ai sospetti di Telmo su Samuel. A questo punto, la Alvarado chiede al prete di restare con lei ancora per un po’ di tempo, all’interno della vecchia chiesetta. Ed è proprio qui che accade qualcosa di inaspettato. L’Alday vuole assolutamente rintracciare Lucia, prima che il sacerdote possa allontanarla definitivamente da lui. Per tale motivo, si reca dal priore Espineira e lo minaccia, costringendolo a confessargli dove Telmo e Lucia potrebbero essersi nascosti. Intanto, dopo aver bevuto un bicchiere d’acqua, i due perdono i sensi e si risvegliano confusi e senza vestiti su un letto. Ed ecco che proprio a questo punto giungono nella chiesetta Samuel ed Espineira, il quale si mostra completamente sconvolto!

Anticipazione Una Vita, Samuel accusa duramente Telmo

Espineira, profondamente sconvolto per quanto visto, rimprovera duramente Telmo. Dall’altra parte, invece, Samuel fa uscire fuori tutta la sua rabbia e accusa il sacerdote di aver abusato di Lucia. Una dura accusa per il prete, che chiaramente è pronto a difendersi. Tra la Alvarado e Telmo non è accaduto proprio nulla su quel letto e, pertanto, iniziano a chiedersi cosa potrebbe essere successo! Chiaramente i sospetti non possono non finire su Samuel.