Una Vita, Lolita ha poche speranze di vita e fa una toccante richiesta

Lolita ha un grave problema di salute, secondo le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita. Nel corso delle puntate in onda attualmente in Spagna, la Casado finisce in ospedale, dopo aver scoperto il tradimento di Antonito! Ebbene sì, il giovane Palacios tradisce la sua Lolita, lasciandosi trasportare dall’attraente Natalia. Il figlio di Ramon cade così in una trappola, messa in atto dalla ragazza e da suo padre Aurelio Quesada. Le due new entry decidono di rovinare il matrimonio di Antonito, per poi ricattarlo attraverso delle foto. Nel frattempo, Lolita inizia ad accusare dei problemi di salute, a cui non si riesce a dare un nome. Nessuno sembra comprendere che tipo di malattia abbia contratto la povera Casado, che sceglie di tornare a Cabrahigo per scoprire la verità. Ma, dopo aver ricevuto delle foto che ritraggono Antonito vicino a Natalia, Lolita si ritrova di fronte a una scena inaspettata. Scendendo nel dettaglio, la nuora di Ramon becca il marito in compagnia della giovane Quesada, mentre si scambiano dei baci. Di fronte a questa scena, Lolita sviene.

Una Vita anticipazioni spagnole, Lolita in ospedale: brutte notizie per i Palacios

Dopo aver beccato Antonito e Natalia insieme, Lolita sviene e viene trasportata in ospedale. Qui la famiglia Palacios scopre che la Casado ha contratto una malattia incurabile. Per tale motivo, si teme per la sua vita. Antonito, però, non ha intenzione di arrendersi! Il figlio di Ramon affronta innanzitutto Aurelio, ormai certo di essere caduto nella sua trappola. Dopo di che, cerca il perdono di Lolita. Secondo le anticipazioni spagnole, la Casado vuole perdonare il marito, ma ha comunque intenzione di dargli una lezione. Inizialmente avrebbe voluto chiedere del tempo al Palacios, ma poi sceglie di concedergli il suo perdono. Intanto, Antonito fa dei passi avanti e riesce a rintracciare un medico di Siviglia per salvare Lolita.

Anticipazioni spagnole Una Vita: arriva un medico di Siviglia per Lolita, le notizie però sono tragiche

Lolita riesce a sopravvivere? Si spera che la Casado possa ricevere le cure adeguate affinché guarisca da questa malattia. Antonito riesce a contattare un medico di Siviglia, il quale giunge ad Acacias per visitare Lolita. Quando il dottor Ramos arriva in ospedale per la Casado, quest’ultima sviene di nuovo. Ora tocca al medico scoprire la verità riguardante la misteriosa malattia di Lolita. Nel corso delle prossime puntate, il dottore darà brutte notizie ai Palacios. Purtroppo la salute di Lolita dà poche speranze! Il medico propone ad Antonito un trattamento sperimentale straniero, ma potrebbe non funzionare. A questo punto, la Casado chiede a Ramon e Carmen di prendersi cura di Antonito e Moncho. In soffitta, intanto, le domestiche soffrono per questa notizia.