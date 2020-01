Una Vita: Lolita e Antonito si sposano, ma la prima notte delude il Palacios

Antonito e Lolita si sposano, anticipazioni Una Vita: prima notte di nozze senza passione

La prima notte di nozze per Antonito e Lolita è abbastanza deludente. Le anticipazioni di Una Vita vedono i due innamorati diventare marito e moglie, dopo aver superato i vari ostacoli. Al momento, li stiamo vedendo combattere nuovamente per il loro amore, a causa dell’arrivo ad Acacias di Ceferino. Ricordiamo che l’amico di Lolita intende rispettare la tradizione di Cabrahigo, che prevede il loro matrimonio. Per tale motivo, la Casado si ritrova quasi costretta a lasciare il suo amato Antonito. Fortunatamente è entrata in scena Casilda, la quale riesce a salvare la situazione. Infatti, vi anticipiamo che finalmente il Palacios e Lolita riescono a diventare marito e moglie. Purtroppo la prima notte di nozze non vede passione tra i due innamorati. Antonito non vede l’ora di trovarsi da solo, in intimità, con la sua Lolita, eppure non tutto procede come lui vorrebbe.

Anticipazione Una Vita: Antonito e Lolita trascorrono la prima notte di nozze in bianco

Padre Telmo celebra il matrimonio di Antonito e Lolita nelle prossime puntate di Una Vita. Come vi abbiamo già anticipato, accade un piccolo incidente durante i festeggiamenti a La Deliciosa. Lucia, infatti, cade dalle scale del palazzo di Acacias 38. Ci sono anche delle belle notizie sulle nozze della coppia: ad Acacias vedremo tornare Victor e Maria Luisa. Dopo i festeggiamenti, però, Lolita e Antonito non riescono a trascorrere una notte di passione, come tutti si sarebbero aspettati. A confessarlo sono gli stessi neo sposini, mentre fanno colazione con Ramon e Trini. Ma qual è il motivo per cui la coppia non riesce a concedersi la prima notte di passione dopo il matrimonio?

Una Vita trame: Lolita non si concede ad Antonito dopo il tanto atteso matrimonio

Una prima notte di nozze in bianco per Antonito e Lolita. A creare problemi è proprio la Casado, che non riesce ad andare oltre con il marito poiché la stanza di Ramon e Trini si trova proprio a fianco alla loro. Mentre il giovane Palacios non dà peso a questo dettaglio, la domestica si ritrova proprio in difficoltà. Per tale motivo, Antonito cerca di anticipare la luna di miele con la sua Lolita.