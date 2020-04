Una Vita, Leonor tornerà? Arriva un inaspettato messaggio dell’attrice

Una Vita, Leonor tornerà ad Acacias: l’attrice Alba Brunet condivide un inaspettato messaggio e saluta il pubblico italiano

Addio a Leonor! L’attrice Alba Brunet saluta il suo personaggio di Una Vita con un inaspettato messaggio su Instagram, proprio oggi. Perché non era atteso il suo post sul social? L’interprete della giovane Hidalgo ha lasciato ormai diversi mesi fa il set di Acacias e i telespettatori spagnoli hanno già assistito alla sua uscita di scena. Ebbene Alba ha scoperto che nel corso della puntata di oggi anche il pubblico italiano è stato costretto a salutare il suo personaggio. Proprio per tale motivo, ora decide di condividere un emozionante messaggio di addio dedicato alla sua Leonor. Non solo, l’interprete della figlia di Rosina ci tiene a salutare tutti i telespettatori che in Italia hanno supportato, in tutti questi anni, il suo personaggio. Sono tanti coloro che nella giornata di oggi le stanno riservando messaggi di affetto. Non è stato difficile per i telespettatori affezionarsi alla giovane scrittrice, presente nella soap sin dalla prima puntata. Dal messaggio che l’attrice oggi scrive si intuisce che non vedremo più Leonor ad Acacias, ma mai dire mai!

Leonor di Una Vita lascia Acacias: il lungo messaggio di Alba Brunet per gli italiani

Insieme a Leonor, Inigo, Flora e Tito hanno lasciato Acacias, proprio nel corso della puntata andata in onda oggi. Per tale motivo, in queste ultime ore, Alba Brunet decide di salutare nuovamente la giovane Hidalgo e tutti i telespettatori italiani. “Per tutte quelle donne rivoluzionarie che hanno combattuto per la loro identità, per la loro libertà e per i loro diritti. Per quelle donne che pensano liberamente, con la capacità di critiche e opinioni. Leonor è stata un omaggio a tutte loro”, dichiara l’interprete di Leonor sul suo account Instagram, condividendo una foto che la ritrae in una delle scene della soap. “Grazie mille per averci insegnato tanto. E grazie Italia, per avermi inviato il tuo infinito amore. È stato un piacere. Ciao Leo”, conclude così il suo emozionante e inaspettato messaggio di Alba.

Una Vita anticipazioni spagnole: Leonor si sposa e diventa madre

Ma Leonor torna ad Acacias? Il suo è un addio definitivo e questo messaggio ne è la prova. Infatti, neppure i telespettatori spagnoli hanno più rivisto la giovane Hidalgo. Non bisogna temere per lei, in quanto presto avremo sue notizie. Dalle anticipazioni spagnole sappiamo che la Hidalgo e Inigo si sono sposati e diventeranno genitori!