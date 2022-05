Una Vita, la fuga di Aurelio e Anabel: Marcos di nuovo violento con Natalia

La situazione per Marcos, nelle prossime puntate italiane di Una Vita, si mette decisamente male! I piani di Aurelio sembrano portare a dei grandi risultati. Il messicano non è realmente innamorato di Anabel, come vuole farle credere. Il suo scopo è quello di allontanarla da Marcos, così da avere la vita di quest’ultimo sotto controllo. Ed ecco che nei prossimi episodi c’è una svolta inaspettata che fa decisamente infuriare il Bacigalupe. Quest’ultimo ha chiuso la figlia in un convento, quando ha avuto la conferma che con Aurelio la situazione stava precipitando.

Ma la ragazza non si è data per vinta ed è addirittura fuggita dalla struttura. A questo punto, a Marcos non resta altro che permetterle di vivere ad Acacias. Nonostante ciò, tenta in tutti i modi di tenerla lontana da Aurelio. Nel frattempo, finalmente, il Bacigalupe scopre la verità sulla morte di sua moglie. Va a trovare in ospedale Mendez, che è ancora in serio pericolo, e qui viene messo di fronte all’agghiacciante verità: è stata Soledad a uccidere Felicia. Inizialmente, Marcos non riesce a credere alle parole dell’ex ispettore di Acacias.

Nonostante ciò, secondo le anticipazioni spagnole di Una Vita, il Bacigalupe cerca un confronto con la sua amante. Ebbene, Soledad confessa di aver ucciso Felicia! La furia di Marcos si scatena su di lei e viene bloccata in tempo dall’arrivo di Anabel. La domestica riesce così a fuggire e trova rifugio da Aurelio, il quale le offre protezione in cambio di un favore: deve commettere un altro omicidio.

All’inizio, Soledad si oppone, per poi accettare questo ‘incarico’. Intanto, scatta un bacio tra Felipe e Natalia. Quest’ultima, però, ricorda l’abuso subito da Marcos in passato e si allontana dall’avvocato. A questo punto, la giovane messicana confessa a Genoveva di essersi davvero innamorata di Felipe, il quale rivela la stessa cosa a Liberto. Intanto, avviene una svolta che scatena di nuovo la furia di Marcos.

Anabel confessa ad Aurelio che è disposta a fuggire con lui. Non solo, gli propone di celebrare il loro matrimonio clandestino il primo possibile, in modo che suo padre non abbia la possibilità di impedirlo. Il Quesada le chiede, così, di fuggire quello stesso giorno e la ragazza accetta felice. Il messicano si rallegra per l’indole di Anabel, in quanto i suoi piano stanno procedendo bene.

Ma ecco che Marcos cerca sua figlia e non riesce a trovarla. Scopre in questo modo che è partita con Aurelio e, come si può immaginare, non reagisce affatto bene. Giura che entrambi pagheranno caro per ciò che hanno fatto. Si presenta nella casa dei Quesada per chiedere spiegazioni, ma qui trova solo Natalia, la quale finge di non sapere nulla.

Marcos intuisce che la ragazza sta mentendo e diventa violento con lei! Ora vuole solo la verità. Questa volta Natalia riesce a fuggire dalla violenza del Bacigalupe? Le anticipazioni spagnole annunciano risvolti drammatici per entrambi i personaggi!