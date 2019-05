Una Vita, la figlia di Ramon e Trini torna: il Palacios la ritrova dopo 10 anni

Anticipazioni spagnole Una Vita: dopo dieci anni Ramon ritrova sua figlia Milagros

Dopo ben dieci anni, stando alle ultime anticipazioni spagnole di Una Vita, Ramon rivede Milagros, nata dall’amore con Trini. Un ritorno quello della bambina che potrebbe cambiare le carte in tavola nella trama della soap. Ricordiamo che la Crespo muore dopo il parto, a causa di un malore. Ma la colpa della sua morte ricade anche su Celia, la quale preferisce non aiutarla. Invece di darle subito le medicine, la moglie di Felipe lascia morire la sua cara amica. Una terribile scelta quella di Celia, che da poco ha perso il bambino che portava in grembo. Il suo scopo è, infatti, quello di crescere la piccola Milagros come fosse sua figlia. Infatti, dopo la morte di Trini, la donna cerca di rapire la neonata, ma viene bloccata da Ramon. Durante un acceso scontro verbale con il Palacios, la moglie di Felipe perde l’equilibrio e cade dalla finestra, perdendo la vita. Ramon viene accusato della morte della vicina e arrestato. Dopo essere uscito dal carcere, a seguito di un salto temporale di dieci anni, il Palacios ha finalmente la possibilità di incontrare la sua bambina.

Una Vita puntate spagnole: la figlia di Ramon e Trini torna ad Acacias dopo dieci anni

Ramon esce dal carcere dopo il salto temporale di dieci anni. Il Palacios racconta finalmente a Felipe cos’è davvero accaduto in casa sua, quando Celia ha perso la vita. Nel frattempo, il padre di Maria Luisa si avvicina a Carmen, la domestica di Ursula. Tra i due nasce un forte sentimento, tanto che Ramon decide di presentarla a tutti i vicini come la sua fidanzata. Pertanto, organizza un party in suo onore, ma non tutto procede per il meglio. Infatti, la donna lo accusa di volerla rendere uguale a Trini. Ed ecco che Ramon riceve, intanto, una bellissima notizia: Milagros vuole tornare ad Acacias. Dopo l’arresto del padre, la bambina ha lasciato il ricco quartiere spagnolo.

Una Vita anticipazioni spagnole: Milagros torna ad Acacias e disprezza la nuova fidanzata di Ramon

Ramon ritrova Milagros dopo ben dieci anni e fatica a riconoscerla. A casa il Palacios regala alla bambina una scatola contenente una bellissima sorpresa, che però le causa un’allergia. Non solo, la piccola mostra subito il suo disprezzo nei confronti della nuova fidanzata del padre, ovvero Carmen. Quest’ultima, però, cerca di essere di aiuto per Ramon e Milagros.