Una Vita, José torna senza Bellita: Rosina sospetta di lui e Alodia

Rosina inizia ad avere dei sospetti su José Miguel e Alodia, i quali annunciano la morte di Bellita quando fanno ritorno ad Acacias. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che il Dominguez e la cameriera tornano nel ricco quartiere spagnolo con una terribile notizia. Il tutto accade al loro ritorno dall’Argentina. Nelle prossime puntate, il pubblico di Canale 5 vedrà Bellita e José Miguel lasciare Acacias per raggiungere Cinta in Argentina. La ragazza informa i suoi genitori che la gravidanza non sta procedendo nel migliore dei modi e così decidono di sostenerla da vicino.

Alodia inizialmente teme di essere ‘abbandonata’ dai coniugi Dominguez, che invece le propongono di partire insieme a loro. La cameriera deve così affrontare la sua paura per le navi. Sebbene sia spaventata, la domestica si arma di coraggio e approda in Argentina. Nel frattempo, nel ricco quartiere spagnolo avvengono un po’ di svolte. In particolare, Genoveva finisce in prigione dopo aver confessato finalmente di aver ucciso Marcia, cadendo nella trappola di Santiago, Mendez e Laura.

Dopo l’arresto della dark lady, avviene un piccolo salto temporale. E mentre la Salmeron si trova in prigione, José Miguel e Alodia tornano ad Acacias senza Bellita. I due si ritrovano ad annunciare che la cantante ha perso tragicamente la vita. Ben presto, però, alcuni dettagli iniziano a insospettire Rosina. Da quando fa ritorno con José dall’Argentina, Alodia appare molto strana. Non solo, non si presenta neanche al funerale di Bellita.

Marcelina è sconvolta per la morte della Del Campo e Servante cerca un modo per tirarla su di morale. L’ex portinaio propone così di fare un tributo musicale in onore di Bellita. Intanto, Rosina continua a indagare, soprattutto dopo aver udito delle strane risate in casa Dominguez. Non solo, sorprende José Miguel e Alodia in atteggiamento sospettoso!

Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Rosina inizia ad avere dei sospetti sui due, crede che abbiano una relazione. L’omaggio a Bellita, organizzato da Servante, è pronto ma José Miguel irrompe in soffitta e chiede di annullare tutto per rispetto. A questo punto, Rosina condivide i suoi sospetti con Susana, la quale non resta indietro.

Infatti, anche l’ex sarta nota lo strano atteggiamento di José e Alodia. I loro sospetti vengono notati dai due diretti interessati, che iniziano a preoccuparsi. Il Dominguez e la cameriera non possono non avere timori di fronte al crescente interesse di Rosina e Susana per la loro vita dopo la morte di Bellita. Ben presto, comunque, la Rubio scopre cosa c’è dietro e resta sorpresa, in modo positivo!