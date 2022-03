Una Vita: Jacinto e Indalecia, come va a finire tra loro e con Marcelina

Nelle prossime puntate di Una Vita cosa accade al nuovo triangolo amoroso con Jacinto, Indalecia e Marcelina? Per il momento quest’ultima non si trova ad Acacias e sua zia Benigna non sta vivendo affatto bene questa situazione. Più volte si ritrova a rimproverare la figlia per la vicinanza che c’è tra lei e il marito della cugina. Le due donne sono approdate nel ricco quartiere spagnolo proprio per stare vicino al portinaio, visto che Marcelina è dovuta partire. Ma Benigna non poteva di certo immaginare che tra Jacinto e Indalecia potesse esserci attrazione.

Ora che l’ha scoperto tenta di tenerli a distanza e decide di lasciare Acacias insieme alla figlia, in modo che non accada niente tra loro. Non considera, però, che Indalecia non ha alcuna intenzione di farsi da parte, anzi. La ragazza torna nel ricco quartiere spagnolo e continua il suo gioco di seduzione con Jacinto. Quest’ultimo, intanto, si fa aiutare da Servante per trovare la soluzione giusta per non cedere alle tentazioni. Ma ogni piano dell’ex portinaio non porta il risultato sperato. Cosa accade a questo punto?

Come già anticipato, Marcelina torna e il suo è un ritorno ricco di tensioni! Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che la giovane arriva ad Acacias proprio quando Jacinto sta per cedere con Indalecia! Nel momento in cui i due stanno per commettere l’errore, torna Marcelina e inizia a insospettirsi. Infatti, chiede subito informazioni su ciò che sta accadendo tra loro, con forti sospetti.

Arriva, inevitabilmente, il momento per Indalecia e Marcelina di avere un confronto. Le due litigano animatamente e la prima fa una confessione di fronte a Jacinto: sua moglie ha avuto una relazione con il sacrestano del paese. Pare che Marcelina si difenda subito dall’accusa negando ogni cosa, tanto che Jacinto non sa più a chi credere delle due.

Intanto, la giovane fioraia di Acacias soffre quando pensa che suo marito preferisca Indalecia a lei. Nelle successive puntate italiane, quando sente la bella dichiarazione d’amore che Jacinto le dedica, non può non emozionarsi. Come va a finire dunque questa storia? Tra eventi spesso drammatici e scontri accesi, la soap opera regala al pubblico anche momenti di divertimento con questi personaggi.

Arriva il lieto fine per Jacinto e Marcelina. Diventa chiaro che il cuore del portinaio batte solo per sua moglie. Indalecia fa comunque pace con la cugina e lascia così Acacias. A questo punto, però, Jacinto ha bisogno di trovare un modo per riconquistare completamente la sua Marcelina e, ovviamente, da chi si fa aiutare? Da Servante!