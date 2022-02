Anticipazione Una Vita: Marcelina non torna più? Jacinto cede a Indalecia

Nelle puntate di Una Vita attualmente in onda Marcelina è lontana da Acacias. Torna dal suo Jacinto o il pubblico non la rivedrà più? Da quando la fioraia è partita, il portinaio si ritrova a trascorrere molto tempo con Indalecia. Quest’ultima è approdata nel ricco quartiere spagnolo con sua madre, rivelando che avrebbe dovuto prendersi cura di Jacinto e riempire l’assenza di Marcelina. Mamma e figlia sono poi partite per tornare al proprio paese e tutto sembrava essere tornato alla normalità. Ma ecco che Indalecia ha fatto ritorno, avvicinandosi sempre di più al cugino di Casilda!

Le anticipazioni rivelano che prossimamente i telespettatori vedranno Jacinto soffrire per la mancanza di Marcelina. Nonostante ciò, si sente fortemente tentato da Indalecia. A rendersi conto dell’attrazione che il portinaio prova per la ragazza è Servante, il quale tenta in tutti i modi di aiutarlo. Scendendo nel dettaglio, prepara per lui delle infusioni naturali, che dovrebbero calmare il suo istinto nei confronti di Indalecia. In realtà, tali bevande provocano in Jacinto tanta insonnia, tanto che si addormenta dappertutto.

Il portinaio mette tutta la sua buona volontà per mantenere le distanze da Indalecia, la quale continua a intrattenerlo, senza farsi troppi problemi. Piano piano, tutti si rendono conto di questa imbarazzante situazione. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che anche Fabiana resta turbata quando nota la vicinanza tra Jacinto e Indalecia. Decide così di prendere in mano la situazione per evitare che il portinaio commetta un grave errore.

Ma niente sembra riuscire a fermare la ragazza, che continua a stare appiccicata al portinaio, il quale cede al suo fascino! Ebbene sì, Jacinto sta per lasciarsi andare con Indalecia e a fermarli è proprio l’improvviso ritorno di Marcelina! L’arrivo di quest’ultima impedisce loro di andare oltre. La fioraia, però, resta un po’ perplessa di fronte a questa scena. Non sa esattamente cosa stesse per accadere prima del suo arrivo.

Dunque, Marcelina torna ad Acacias, ma non trova la situazione che sperava. Inizia a chiedere spiegazioni su Indalecia e Jacinto, sospettando che tra i due sia accaduto qualcosa! A questo punto, si accende una forte lite tra le due cugine. Durante questo scontro, Indalecia confessa un segreto di Marcelina: aveva una relazione con il sacrestano del loro paese. Sarà vero? Jacinto non sa a chi credere!

Ovviamente, il tutto non si ferma qui. Sono previsti altri colpi di scena per questo inaspettato e simpatico triangolo amoroso nato ad Acacias.