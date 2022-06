Una Vita, il segreto di Hortensia: cos’altro nasconde la sorella di Rosina

Hortensia e Azucena nelle scorse puntate di Una Vita sono entrate ufficialmente nella trama legata al quartiere di Acacias. Rosina non era poi così felice di accogliere in casa sua la sorella e la nipote. Il motivo è stato presto svelato e riguardava la sua attuale condizione economica. Dopo l’attentato anarchico e il salto temporale di cinque anni, è stato svelato ai telespettatori che Rosina e Liberto non stanno più bene economicamente. La Rubio non voleva parlarne assolutamente con Hortensia, ma il segreto è presto uscito fuori.

Rosina ha compreso che anche sua sorella le stava nascondendo qualcosa. Con una trappola è riuscita a farsi confessare la verità: Hortensia e Azucena hanno problemi economici. A questo punto, anche Rosina ha deciso di rendere nota la sua reale situazione economica. Le due sorelle Rubio, insieme a Liberto, stanno tentando di trovare una vita d’uscita che possa farle tornare benestanti come un tempo. Ogni soluzione del Seler viene, però, bocciata da entrambe. Ed ecco che, col passare del tempo, esce fuori che Hortensia nasconde un altro segreto.

In queste puntate di Una Vita il pubblico conoscerà bene il figlio di Inma, nonché il padre di Guillermo. Si tratta di Pascual, il quale approda ad Acacias e nota subito che c’è qualcosa che non va in Liberto. In particolare, comprende che dietro al suo nervosismo c’è un importante problema. Quando il Seler si sfoga, decide di aiutarlo economicamente e si offre come valido alleato.

Liberto è pronto ad accettare questa nuova sfida, ma Rosina lo ferma. Il motivo? Hortensia non apprezza minimamente Pascual, con cui dà spesso vita a forti discussioni ad Acacias. Entrambi vorrebbero che i loro rispettivi figli mantenessero le distanze. Alla fine, però, Rosina accetta che Pascual entri in affari con loro, alla condizione che Hortensia non ne sappia nulla.

A questo punto, avvengono vari colpi di scena che coinvolgono tutti questi personaggi, compresi Azucena e Guillermo. Alla fine, si intuisce che in realtà Hortensia e Pascual non si odiano, ma provano qualcosa di importante l’uno per l’altra. Col passare del tempo, esce fuori qualche dettaglio sul segreto che la sorella di Rosina sta tenendo nascosto.

Ciò accade durante una conversazione tra le due sorelle, che parlano di un evento avvenuto in passato a Hortensia. La verità viene fuori solo alla fine. Va precisato che presto il pubblico di Canale 5 assisterà al gran finale della soap opera spagnola. Dunque, non manca molto. Ma cosa sta nascondendo la sorella di Rosina?

Ebbene, Hortensia rivela a Liberto il suo segreto: non era sposata davvero con il padre di Azucena. La donna decide addirittura si svelare la verità proprio a sua figlia, a cui fa sapere che è nata fuori dal matrimonio. Viene così svelata una storia davvero intricata sul passato della sorella di Rosina, che finalmente decide di liberarsi!