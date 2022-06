Una Vita: Rosina, Liberto e Hortensia senza un soldo. Ecco chi li aiuta

Dopo il salto temporale nella trama di Una Vita molte cose sono cambiate. In particolare, il pubblico ha scoperto che in questi cinque anni Rosina e Liberto hanno affrontato una crisi economica, che li ha portati alla bancarotta. Ora la coppia Seler si ritrova senza neanche più un soldo! Non solo, ad Acacias sono arrivate Hortensia e Azucena, rispettivamente sorella e nipote della Rubio. Col trascorrere del tempo, Rosina ha capito che non è l’unica a nascondere un segreto. Ed ecco che finalmente esce fuori tutta la verità.

Le due sorelle Rubio confessano i loro problemi economici. Ebbene, anche Hortensia si ritrova a dover ammettere di essere rimasta senza un soldo. Liberto ora deve trovare un modo per risollevare la famiglia al più presto. Il suo scopo è quello di chiedere un aiuto economico a José Miguel, il quale sicuramente non si tirerebbe indietro. Ma Rosina si oppone immediatamente a questa idea, in quanto teme che poi il loro segreto faccia il giro del quartiere in pochissimi minuti. Presto arrivano altre brutte notizie per le due sorelle Rubio.

Le anticipazioni spagnole di Una Vita fanno sapere che Azucena confessa ai suoi familiari che il suo fidanzato Burgos l’ha lasciata. A questo punto, Rosina e Hortensia tentano di consolarla e si mettono subito alla ricerca di un corteggiatore di buona famiglia. Ma non finisce qui! Infatti, ricevono subito dopo altre brutte notizie. Scendendo nel dettaglio, la loro fattoria di famiglia non ha più inquilini.

A trovare una soluzione ci pensa Liberto, il quale propone alle due donne di vendere la proprietà. Rosina e Hortensia si oppongono fermamente anche a questa proposta. Intanto, si scopre che il gestore della fattoria di famiglia è appena fuggito con i soldi. Azucena decide di fare così la sua proposta: andrà lei a lavorare per aiutare la famiglia. Invece, Liberto vorrebbe vendere la sua casa di Acacias.

Improvvisamente qualcuno nota che c’è qualcosa che non va in casa Seler. Si tratta di Pascual, il nuovo proprietario del ristorante. Quest’ultimo capisce che Liberto è molto nervoso e così decide di parlargli. Scopre in questo modo che hanno dei problemi economici e gli offre un aiuto finanziario.

Rosina inizialmente si rifiuta di accettare la proposta di Pascual. Alla fine, però, la Rubio accetta ma a una condizione: che Hortensia non sappia nulla. Infatti, sua sorella non ha un rapporto idilliaco con i Sacristan.

Ebbene nelle prossime puntate Liberto e Rosina non possono fare altro che accettare l’aiuto economico di Pascual, con cui iniziano a fare affari per ritrovare la serenità di un tempo.