Una Vita, il rapporto tra Arturo e Silvia nella realtà: parla Elia Galera

Una Vita, Arturo e Silvia nella realtà: l’attrice Elia Galera parla del suo rapporto con Manu Regueiro

Se vi state chiedendo se Arturo e Silvia di Una Vita stanno insieme nella realtà, la risposta potrebbe essere negativa. I telespettatori, che seguono con passione la soap, immaginano sempre che le coppie possano essere reali anche nella vita di tutti i giorni. Capita spesso di vedere personaggi che sia sul piccolo schermo che nella vita reale stanno insieme. Questo sembra non essere il caso. A parlare del rapporto che c’è tra Manu Regueiro ed Elia Galera è proprio quest’ultima. In un’intervista per il settimanale Vero, l’attrice parla del suo personaggio, la coraggiosa Silvia. Si presenta ad Acacias come una spia e cerca, in tutti i modi, di portare giustizia contro chi vorrebbe creare danni allo Stato. Con l’aiuto di Arturo riesce a mettere in salvo il nuovo Re di Spagna. Ed ecco che tra i due nasce inaspettatamente una bellissima storia d’amore. Al momento, il pubblico di Canale 5 non sta assistendo ai momenti migliori della coppia. Infatti, il Valverde ha da poco scoperto che presto diventerà completamente cieco e cerca di tenere lontana la Reyes.

Arturo e Silvia di Una Vita: bellissimo rapporto tra i due attori nella vita reale

“L’amore è sempre presente nella nostra soap: a volte è più fortunato a volte di meno”, spiega l’attrice parlando della storia d’amore nata tra la sua Silvia e Arturo. Ma com’è il loro rapporto nella realtà? “Eccellente, abbiamo lavorato insieme già in alte altre produzioni: la sua professionalità e il suo umorismo sono un grande sostegno per me. Mi ha messo subito a mio agio”, rivela Elia Galera. Possiamo, dunque, affermare che c’è davvero un bellissimo rapporto tra i due attori, che sembra non andare oltre l’amicizia. Al contrario di quanto nato, invece, tra i due personaggi nel ricco quartiere di Acacias.

Una Vita anticipazioni: Arturo e Silvia tornano a organizzare il loro matrimonio

Dopo diverso tempo, a trovare in Arturo l’animo buono è stata proprio Silvia. Dalle anticipazioni sappiamo che il loro rapporto inizia a prendere una piega positiva quando il Valverde si rende conto di dover accettare la sua cecità. I due tornano, dunque, a organizzare le loro nozze.