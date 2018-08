Una Vita anticipazioni spagnole: Arturo pronto a sposarsi, ma perde la vista

Anticipazioni spagnole Una Vita: Arturo si innamora di Silvia, ma scopre di avere una grave malattia

Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano che in futuro i telespettatori vedranno una nuova faccia di Arturo Valverde. Il colonnello cambia radicalmente, dopo aver compreso di aver fatto del male a Elvira per troppo tempo. La giovane insieme al suo Simon riescono finalmente a trovare la serenità e lasciano insieme Acacias. Arturo, invece, resta nel piccolo paesino spagnolo dove scopre di avere una grave malattia. Questa patologia lo porta verso la cecità. Nel frattempo, nella sua vita entra la figura di una donna, Silvia. Il pubblico, proprio grazie a questo nuovo e interessante personaggio, assisteranno a un lato di Arturo davvero inaspettato. Il colonnello mostra tutto il suo romanticismo per lei. Ad esempio, le prepara un appuntamento molto romantico, durante il quale ballano insieme e lui le regale un paio di orecchini. Improvvisamente, però, scopre appunto di essere malato. In questa circostanza, Silvia gli sta accanto, reggendolo anche mentre sta per svenire.

Una Vita puntate spagnole: Arturo vuole suicidarsi, ma la vicinanza di Silvia lo riporta sulla retta via

Arturo non può fare finta di niente, è malato! Il Valverde sa che sta per perdere la vista e guarda la foto di Elvira, temendo di non rivederla più. Il colonnello inizia a fare alcuni test insieme a un medico, il quale scopre che l’uomo soffre di un disturbo degenerativo che lo porterà alla cecità. Arturo non riesce ad accettare questa situazione, tanto che non solo decide di lasciare Silvia ma anche di togliersi la vita. La donna, però, riesce a confortare al meglio il colonnello, rassicurandolo che andrà tutto bene. Ma presto il Valverde diventa cieco. Nonostante ciò, Arturo decide di voler andare avanti comunque con la sua vita, sposando Silvia. I due iniziano a preparare, dunque, il loro matrimonio. Il Valverde decide anche di invitare Simon ed Elvira con l’aiuto di Susana.

Una Vita: Arturo e Silvia preparano il loro matrimonio

Arturo, nonostante sia diventato cieco, decide di andare avanti con la sua vita convolando a nozze con Silvia. Purtroppo, l’uomo rivela di aver iniziato a dimenticare il viso della donna. Intanto, il giorno del matrimonio si avvicina e la coppia è sempre più felice. Nel frattempo, Silvia spera che Elvira accetti di prendere parte alle loro nozze.