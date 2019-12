Una Vita: il marito di Carmen evade di prigione, ma poi perde la vita

Anticipazioni Una Vita: il marito di Carmen riesce nuovamente a evadere di prigione

Le anticipazioni di Una Vita vedono il marito di Carmen evadere nuovamente di prigione. Javier, dopo i numerosi errori, riesce comunque a uscire dal carcere. Una terribile notizia per la domestica, che ormai è convinta di aver messo fine alle sofferenze causate dal marito. Ricordiamo che quest’ultimo è riuscito ad arrivare ad Acacias attraverso una lettera di Raul. Il ragazzo inizialmente aveva una bellissima considerazione del padre, tanto che ha più volte accusato sua madre di averli traditi. Piano piano, il giovane è riuscito finalmente a conoscere la verità. In realtà, Javier è un uomo aggressivo, pronto a tutto pur di ottenere i suoi obbiettivi, mentre Carmen è stata negli anni costretta a sopportare il tutto. Non appena ha preso coscienza della reale situazione familiare, Raul ha scelto di appoggiare e sostenere sua madre, mettendo anche a rischio la sua vita. Con questa decisione, il ragazzo ha fatto in modo che suo padre venisse nuovamente arrestato.

Una Vita anticipazioni: Javier torna nuovamente ad Acacias per vendicarsi di Raul e Carmen?

Carmen è tornata a vivere serenamente la sua vita, cercando il modo giusto per far riprendere suo figlio dopo quanto accaduto. Fortunatamente Samuel ha deciso di non licenziare la domestica, confidando nella sua buona fede. Infatti, l’Alday ha fatto presente di aver sempre potuto contare sulla donna e così ha scelto di mettere da parte il piano di Javier, il quale voleva rubare in casa sua. Ed ecco che per Carmen tutto è tornato alla normalità. Ma nel corso di questa settimana vedremo Javier evadere nuovamente di prigione! L’uomo riesce, durante le prossime puntate, a scappare dal carcere. Ciò che in molti di voi si stanno sicuramente chiedendo è: Javier torna ad Acacias per vendicarsi di Carmen e Raul?

Anticipazione Una Vita: Javier perde la vita, Raul piange la morte del padre

Ebbene non vedremo Javier tornare nella vita di Carmen, fortunatamente. L’uomo riesce a evadere di prigione, ma perde tragicamente la vita durante uno scontro con le forze dell’ordine. La domestica resta così vedova, mentre Raul non può trattenere le lacrime per la morte del padre.