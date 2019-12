Una Vita anticipazioni dal 15 al 21 dicembre: il viaggio di Lucia e Samuel

Anticipazioni Una Vita prossima settimana: Lucia e Samuel trascorrono la notte lontano da Acacias

Nel corso delle puntate di Una Vita, in onda prossima settimana, Espineira chiede a Telmo di rispettare il loro accordo e di far scoppiare uno scandalo che possa coinvolgere Lucia. Intanto, il ricovero per gli sfollati dell’Hoyo è pronto e i due innamorati appaiono dispiaciuti, poiché non dovranno più lavorare insieme. Dopo di che, Samuel propone alla Alvarado di partire con lui per Toledo. In seguito, l’Alday litiga con Telmo in canonica, dove Ursula riesce fortunatamente a separarli. La Dicenta si reca poi dal gioielliere e lo minaccia apertamente utilizzando un coltello. Lucia decide di partire insieme a Samuel per andare da Nicasio, un collezionista che potrebbe avere il retablo di San Michele, l’opera che vorrebbe restaurare. A causa di un problema sorto nella carrozza, i due sono costretti a trascorrere la notte lontani da Acacias. Celia nasconde questo particolare a Felipe. L’Alday finge, nel frattempo, di essere un gentiluomo e quando la Alvarado cerca di baciarlo non ricambia. Alla fine, l’Alvarez Hermoso scopre che Lucia e Samuel non sono tornati a casa e se la prende con Celia per avergli nascosto questa situazione.

Una Vita anticipazioni: Rosina e Susana sempre più in difficoltà, Lolita vuole sposarsi a Cabrahigo

Ad Acacias si diffonde la notizia che riguarda la scritta offensiva trovata sulla vetrina della sartoria e Susana rivela a Rosina di voler lasciare il quartiere. Liberto cerca nuovamente spiegazioni a sua zia e sua moglie, ma le due continuano a mentire. Venancio si presenta poi ad Acacias in cerca della Seler e scopre che è andata a vivere in casa Hidalgo. L’uomo minaccia di denunciare sia Susana che Rosina alla polizia se non pagheranno la somma richiesta dagli Escalona. Antonito capisce che Lolita è arrabbiata, in quanto convinta che lui si sia dimenticato del loro primo anno di fidanzamento. Il giovane Palacios riesce poi a sorprendere la sua amata, con cui fissa la data delle nozze. Un imprevisto, però, sta per creare seri problemi nelle loro vite. Il figlio di Ramon, intanto, parla con Telmo per definire i dettagli del suo matrimonio, ma poi scopre che Lolita vuole sposarsi a Cabrahigo. Antonito cerca di farle cambiare idea, ma la domestica è irremovibile.

Anticipazione Una Vita: Javier scappa di prigione, Raul si reca da un usuraio

Mentre Cesareo è infastidito per la foto pubblicata da Flora e Servante, in cui lui appare mentre schiaccia un pisolino, Mendez informa Carmen che Javier è riuscito a scappare. La domestica decide di non rivelare a Raul quanto accaduto. Il ragazzo, però, inizia ad avere uno strano atteggiamento, tanto che Carmen chiede a Cesareo di seguirlo. Il vigilante scopre che il giovane è andato da un usuraio.