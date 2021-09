Una Vita Genoveva torna da Felipe, ma c’è una brutta notizia: sta morendo

Brutte notizie su Felipe, che finisce in coma nelle prossime puntate di Una Vita. L’avvocato si trova a vivere un dramma senza fine, in questa sua lotta contro Genoveva. In tribunale non riesce ad avere la meglio, anzi. Infatti, le anticipazioni segnalano che la dark lady, con la complicità di Javier Velasco, riesce a mettere in atto una serie di colpi che la portano a risultare innocente. Pertanto, il giudice la dichiara non colpevole dell’omicidio di Marcia. Questa decisione genera in Felipe troppa tensione.

E mentre Mendez ha ormai la conferma che Laura è finita sotto il ricatto di Genoveva e Velasco, l’Alvarez Hermoso decide di partire. Questa volta, l’avvocato ha intenzione di recarsi a Cuba, dove potrà avere un confronto con Santiago/Israel. La Salmeron viene a conoscenza della sua imminente partenza e cerca di trovare una soluzione. Non riesce nel suo intento, in quanto ormai Felipe sembra deciso. Genoveva si mette l’anima in pace e Velasco agisce alle sue spalle!

Laura decide di accettare il patto proposto da Mendez, ma Javier continua a minacciarla. L’avvocato riesce a convincerla a eseguire l’ultima mossa: uccidere Felipe. La domestica, profondamente addolorata, deve avvelenare l’Alvarez Hermoso. Ed ecco che quest’ultimo finisce in ospedale e i medici fanno sapere che è in coma. Mentre Velasco si arrabbia con Laura per non essere riuscita a ucciderlo, Genoveva viene a conoscenza di quanto accaduto.

La Salmeron non sa come reagire quando riceve la notizia che il marito è in gravi condizioni. Velasco la manipola per impedirle di fargli visita, ma lei ignora il suo consiglio e si reca in ospedale. Vedendo Felipe impotente, i suoi sentimenti si riaccendono. Javier non vede di buon occhio la preoccupazione che Genoveva prova nei confronti dell’Alvarez Hermoso.

Lei, però, lo convince del fatto che vuole solo controllarlo, per evitare che si svegli e si rivolti contro di lui. Ma ciò non è vero. Infatti, le anticipazioni di Una Vita segnalano che Genoveva dichiara il suo amore a Felipe. Ma proprio in ospedale fa una scoperta che la sconvolge: il dottore le fa sapere che suo marito sta morendo!

Il medico è convinto che ormai all’avvocato restino solo poche ore di vita. Devastata dalla notizia, la Salmeron cerca di stare il più possibile insieme a lui. Intanto, tutto Acacias si riunisce per pregare per la guarigione dell’Alvarez Hermoso.

Velasco teme, invece, che si risvegli e così porta Laura in ospedale per completare il lavoro. L’arrivo di Genoveva, fortunatamente, impedisce al suo alleato di concludere il piano.