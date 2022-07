Una Vita, Genoveva incinta: il figlio di Aurelio nascerà? Come va a finire

Genoveva scopre di essere incinta nelle prossime puntate di Una Vita. A poche settimane dal gran finale di Acacias 38, la Salmeron vuole trovare una soluzione per abortire. Ebbene sì, la temuta dark lady del ricco quartiere spagnolo non ha alcuna intenzione di mettere al mondo il figlio che aspetta da Aurelio. Quest’ultimo, però, non appena ha la conferma della sua gravidanza non si ferma di fronte a nulla. Innanzitutto, è bene precisare che tra i due coniugi Quesada scoppia una guerra e si contrastano a vicenda.

Genoveva scopre il piano di Aurelio e trova Rodrigo Lluch, il vero marito di Valeria, prima di lui. Questo non basta per avere un vantaggio sul messicano, che sembra avere sempre un asso nella manica. E mentre David si schiera finalmente contro Aurelio, insieme a tutti i vicini, Genoveva ricatta Ignacio per ottenere i suoi contatti in modo che possa perdere il figlio che aspetta. Aurelio viene a sapere della volontà di sua moglie di procedere con l’aborto ed è pronto a tutto pur di fermarla.

Le anticipazioni spagnole di Una Vita segnalano che dà l’ordine a Marcelo di occuparsi della questione. Infatti, proprio il maggiordomo dà a Genoveva un sonnifero per evitare che perda il bambino che sta aspettando. Dopo di che, Aurelio minaccia sua moglie: se abortisce, si ribellerà e la distruggerà. A questo punto, la Salmeron non può fare altro che assicurare al marito che metterà al mondo il loro bambino.

Intanto, Ignacio assicura a entrambi che la gravidanza sta procedendo bene. Ma Aurelio fatica a fidarsi di chi gli sta intorno e così anche del nipote di Bellita. Per tale motivo, inizia a riservare anche lui delle minacce. In particolare, si dice pronto a denunciarlo per aver dato a Genoveva il contatto di un’ostetrica per abortire.

Col passare del tempo, mentre Aurelio porta avanti i suoi piani per costruire i laboratori ad Acacias e per ottenere la formula del gas nervino da Rodrigo Lluch, Genoveva rende pubblica la sua gravidanza. Ma tutto va secondo ciò che ha pianificato il Quesada oppure la Salmeron riesce a ostacolarlo?

Ebbene, Genoveva perde il figlio che aspetta. Non si fa aiutare da un’ostetrica per abortire, ma una sua drastica decisione porta all’interruzione della sua gravidanza, proprio quando per lei sta arrivando il tragico finale. In realtà, la sua intenzione non è quella di provocare l’aborto, ma ciò avviene comunque.

Dunque, il figlio di Genoveva e Aurelio non verrà mai messo al mondo. Nonostante ciò, la Salmeron si ritrova presto in una situazione destabilizzante, soprattutto quando riceve una misteriosa chiamata!