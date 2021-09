Una Vita: Genoveva finalmente scopre il vero piano di Velasco

Genoveva nelle prossime puntate di Una Vita comprende qual è il vero obbiettivo di Javier Velasco. Quest’ultimo è davvero innamorato di lei, ma ha intenzione di uccidere Felipe. Sebbene la Salmeron nutra rabbia nei confronti del marito, non vuole eliminarlo definitivamente. Le anticipazioni segnalano che la guerra tra i due coniugi si fa sempre più dura. In particolare, Felipe si ritrova a vivere un momento duro quando il giudice dichiara innocente Genoveva. Si reca sulla tomba di Marcia e promette che farà di tutto per ottenere giustizia.

A questo punto, decide di partire per Cuba con lo scopo di avere un confronto con Santiago/Israel! L’avvocato, però, non riesce a lasciare Acacias, in quanto Velasco agisce in tempo. Tenendo sotto minaccia Laura, mette in atto il suo piano. La domestica deve uccidere Felipe! Non vorrebbe assolutamente commettere questo delitto, ma sa che deve proteggere sua sorella Lorenza. Laura avvelena così l’Alvarez Hermoso, che finisce in ospedale. Qui il medico dichiara che l’avvocato è in coma.

Genoveva non è a conoscenza di quanto sta accadendo, poiché Velasco agisce alle sue spalle. Come gli altri vicini del quartiere, anche lei scopre che Felipe è in ospedale in coma. Lo raggiunge e vedendolo in fin di vita capisce di non aver mai smesso di amarlo. Velasco nota le attenzioni che Genoveva riserva al marito e prova non poca gelosia.

Per questo ora vuole raggiungere il suo obbiettivo il prima possibile. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che Velasco dà un ultimatum a Laura: o uccide Felipe o sua sorella morirà. Intanto, l’Alvarez Hermoso si sveglia dal coma, sorprendendo i medici. L’avvocato di Acacias 38, però, non ricorda nulla degli ultimi anni.

Infatti, non riconosce Genoveva e prova ancora odio nei confronti di Ramon. La Salmeron, così, può prendersi cura di lui senza problemi, infastidendo non poco Velasco. Laura, invece, cerca un modo di rispettare l’ordine di uccidere Felipe, ma la continua presenza di Genoveva nella stanza d’ospedale glielo impedisce.

Ecco che un sicario entra nella casa della Salmeron e simula una rapina. Dietro questo momento di tensione c’è ancora lo zampino di Velasco, che tenta di allontanare Genoveva dall’ospedale. Jacinto corre, infatti, a informare la dark lady di quanto è appena accaduto nella sua abitazione.

Ebbene la Salmeron torna in tempo in ospedale per scoprire il vero piano di Velasco. Laura non è in grado di uccidere Felipe e quando arriva Genoveva finisce per confessare gli ordini che sta ricevendo da Javier.

Cosa fa ora la Salmeron? Ebbene dimostra, ancora una volta, di avere un asso nella manica e sicuramente non gliela fa passare liscia a Velasco! Fortunatamente, Genoveva scopre in tempo il suo piano per salvare Felipe.