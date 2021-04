Una Vita finale, Victor e Maria Luisa ci saranno? Parlano i due attori

Il finale di Una Vita è alle porte e c’è tanta curiosità da parte dei telespettatori. Chi saranno i protagonisti dell’ultima puntata? Ci saranno dei personaggi che torneranno ad Acacias? Victor e Maria Luisa formano indubbiamente una coppia molto amata dal pubblico. Pertanto, sarebbe una bella sorpresa ritrovarla nel corso di queste ultime puntate. Ma sembra proprio che entrambi non prenderanno parte alla trama del gran finale. Ciò si può comprendere dalle dichiarazioni rilasciate dai due interpreti, Miguel Diosdado e Cristina Abad. Hanno interpretato Victor e Maria Luisa in Acacias 38 per ben 800 episodi.

La loro storia d’amore è una delle più amate dai telespettatori e così Rtves li ha intervistati durante una diretta su Instagram. Sono rimasti in buonissimi rapporti, anche perché tra loro è nata una grande amicizia sul set. Cristina fa notare che, nel tempo, si è resa conto di quanto sia difficile avere chimica con qualcuno sul lavoro. Con Miguel c’è stata e, senza alcun dubbio, tornerebbe a lavorare al suo fianco. Della stessa opinione è Diosdado: “Lavorerei di nuovo con te mille volte”. Un’amicizia, la loro, che prosegue anche dopo la loro uscita di scena dal set di Una Vita.

Entrambi incontrano spesso anche gli altri interpreti. Scendendo nel dettaglio, Miguel racconta di aver trascorso la scorsa domenica insieme a Marc Parejo e Jorge Pobes, rispettivamente Felipe e Liberto. Inoltre, si sono incontrati di recente per un compleanno. Per motivi di lavoro, sia Miguel che Cristina non hanno avuto modo di seguire la soap opera spagnola quotidianamente. Ma assicurano che faranno di tutto per non perdersi il finale!

E la Abad rivela qualche anticipazione al riguardo. Scendendo nel dettaglio, l’attrice fa sapere di aver parlato con Juanma Navas, interprete di Ramon Palacios, di cosa accadrà nel corso dell’ultima puntata, che segnerà la fine di Acacias. L’attore le avrebbe rivelato che sarà “molto bello e diverso”. Pertanto, Cristina ammette che non potrà assolutamente perdersi il gran finale! Dalle sue parole si intuisce, però, che non sa molto sulla trama dell’ultima puntata.

Le dichiarazioni sue e quelle di Miguel fanno capire che non sono più tornati sul set di Acacias 38. Dunque, i fan non assisteranno a un loro ritorno a sorpresa. Potrebbe, invece, tornare nel ricco quartiere spagnolo l’amatissima Leonor Hidalgo. Sandra Marchena, interprete di Rosina, ha fatto intendere che la scrittrice tornerà ad Acacias! Ora non resta che attendere: tra il 3 e il 4 maggio andrà in onda in Spagna l’attesissimo finale!