Una Vita, il figlio di Lolita in gravi condizioni: le suppliche della Palacios

Una Vita anticipazioni spagnole marzo 2020: il figlio di Antonito e Lolita in condizioni critiche

Brutte notizie per Lolita e Antonito nel corso delle prossime puntate spagnole di Una Vita. Ebbene le anticipazioni spagnole sulla coppia Palacios non sono per nulla positive, anzi. Sono da poco diventati genitori e già stanno vivendo una situazione davvero complicata. Il loro primo figlio Moncho viene ricoverato in ospedale, dopo aver accusato dei malesseri. Lolita fa di tutto pur di aiutare il figlio, ma ogni suo tentativo risulta vano. Neanche i medici sembrano riuscire a trovare la soluzione giusta per migliorare la salute del piccolo. La nuova matriarca della famiglia Palacios si ritrova, così, a vivere una situazione davvero triste. Antonito e Ramon, dopo essere stati in ospedale, informano poi Carmen che le condizioni di salute del piccolo non sono per nulla migliorate. Le anticipazioni spagnole sulla prossima settimana vedono il piccolo Moncho non riuscire a reagire, tanto che Lolita lo supplicherà di riprendersi.

Puntate spagnole Una Vita: le condizioni di salute di Moncho peggiorano

Un momento difficile quello che stanno vivendo Lolita e Antonito di Una Vita. Come vi abbiamo già anticipato, il loro primo figlio presenta subito dei problemi di salute. Ovviamente i due neo genitori corrono in ospedale, dove i medici non possono far altro che confermare lo stato critico di salute del neonato. Lolita, chiaramente, resta a fianco al suo piccolo, mentre Antonito cerca di stargli vicino il più tempo possibile. Nel corso delle prossime puntate spagnole, le condizioni di salute di Moncho peggioreranno sempre di più. I due neo genitori verranno messi di fronte a due alternative. Pertanto, dovranno prendere una scelta su come agire per salvare il loro figlio.

Una Vita trame Spagna marzo 2020: Lolita e Antonito fanno una scelta

Le condizioni di salute del figlio di Lolita e Antonito peggioreranno sempre di più, anche dopo il ricovero. Verrà proposto ai due neo genitori di somministrargli l’acqua sorgiva di Cabrahigo, altrimenti dovranno attendere un miracolo. Vi anticipiamo che la coppia sceglierà di utilizzare il primo metodo, non ottenendo però alcun risultato! A questo punto, vedremo Lolita supplicare il suo Moncho di reagire. Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà al neonato, sperando in un miracolo!