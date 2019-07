Una Vita, Felipe vicino alla sua nuova domestica: lei nasconde un segreto

Anticipazione Una Vita, Felipe ha una nuova domestica: l’avvocato non sa tutta la verità

La situazione ad Acacias, secondo le ultime anticipazioni spagnole di Una Vita, si stanno complicando sempre di più. Sono diversi i personaggi che cadono vittime di un piano messo in atto da Genoveva e Ursula. La prima non è altro che la vedova di Samuel, morto tragicamente per salvare la sua vita. La giovane, però, è convinta che i vicini di Acacias 38 avrebbero potuto aiutarli. Ed ecco che dopo un po’ di tempo fa il suo ritorno ad Acacias con Alfredo e inizia un’alleanza proprio con Ursula. L’ex governante ha ora intenzione di riprendere in mano il potere sul piccolo quartiere spagnolo. I primi a cadere nello loro trappole sono Rosina e Liberto, che si lasciano. Non solo, diversi protagonisti perdono anche del denaro a causa di Genoveva e Ursula. Ed ecco che le due, in particolare la Dicenta, decidono di rovinare la vita anche a Felipe. L’ex governante sa bene che l’Alvarez Hermoso non riesce a resistere al fascino delle donne e così si allea con una domestica, per mettere in atto questo nuovo passaggio.

Una Vita anticipazioni, Felipe e Marcia sempre più complici e vicini: lei è una complice di Ursula

Ursula e Genoveva vogliono rovinare la vita di vari vicini di Acacias 38. Liberto e Rosina già sono caduti nella trappola, mentre ora tocca a Felipe. La Dicenta fa entrare in casa sua Marcia, una nuova domestica. La giovane inizia a lavorare per l’Alvarez Hermoso, il quale cede subito alla tentazione. I due, infatti, sono sin da subito molto complici. Con il passare del tempo, Felipe e Marcia si avvicinano sempre di più. Ed ecco che l’avvocato fa un passo molto importante nei confronti della domestica. Invitato a prendere parte a un ricevimento presso l’ambasciata brasiliana, il legale chiede alla giovane donna di fargli da accompagnatrice. Marcia ovviamente non può che accettare l’invito inaspettato. Ma Felipe non sa che la domestica nasconde un segreto.

Anticipazioni Una Vita, Marcia cerca delle informazioni in casa di Felipe

Felipe non sa che Marcia, in realtà, è un’alleata di Ursula. La domestica ha il compito di trovare delle informazioni all’interno dell’abitazione dell’Alvarez Hermoso. A questo punto, Marcia si vede così costretta a prendere alcuni fascicoli che sono in possesso dell’avvocato, che riguardano proprio il caso di Liberto. Inconsapevole di quanto sta accadendo, sembra che anche Felipe finirà per cadere nella trappola di Ursula.