Una Vita: Fabiana fa una scoperta sconvolgente e aggredisce Ursula

Anticipazione Una Vita: Fabiana fa una scoperta agghiacciante su Ursula

Nelle prossime puntate di Una Vita i telespettatori assisteranno a un drastico cambiamento della trama. Infatti, come vi abbiamo già anticipato Cayetana scompare nel nulla. Sembra proprio che la Sotelo Ruz muoia a causa dell’incendio provocato da Ursula. Proprio quest’ultima mette in atto un piano per eliminare il marito Jaime Alday, Cayetana e Teresa. Solo la dark lady di Acacias 38 sparisce, lasciando Fabiana nella disperazione più totale. Scendendo nel dettaglio, Ursula fa scoppiare l’incendio nell’abitazione della Sotelo Ruz, dove si trovano anche Jaime e Teresa. Quest’ultima viene accoltellata da Cayetana, ma fortunatamente viene messa in salvo in tempo da Mauro. Il ricco gioielliere non ha la stessa fortuna, in quanto viene ricoverato urgentemente in ospedale in gravissime condizioni. L’uomo non può né muoversi e né parlare. Per tale motivo, Ursula prende il potere a casa sua e comunica a Bianca e Samuel che da ora in poi porterà lei avanti la famiglia. Ma ecco che Fabiana fa una scoperta per lei inaspettata.

Una Vita anticipazioni: Fabiana scopre che Ursula è la moglie del padre di sua figlia Cayetana

Fabiana scopre che Jaime si trovava nella casa di Cayetana durante l’incendio. La domestica corre in ospedale per capire cosa centra il ricco gioielliere con la morte della loro figlia. Proprio qui fa un’agghicciante scoperta: Alday è ormai il marito di Ursula. Fabiana è furiosa per quanto viene a sapere e si reca subito dalla Dicenta per avere un confronto. Le due si scontrano e l’ex governante conferma di essere la moglie di Jaime. Improvvisamente la domestica comprende che dietro la scomparsa di Cayetana c’è proprio Ursula, la quale ha architettato tutto per vendicarsi. Fabiana non riesce a trattenersi e aggredisce subito la Dicenta. Dopo di che, corre a chiedere aiuto a Mauro.

Anticipazioni Una Vita: Fabiana chiede aiuto a Mauro, ma lui decide di rifiutare

Fabiana corre da Mauro in cerca di aiuto. Stando alle ultime anticipazioni, la domestica chiede all’ispettore di aiutarla a mettere Ursula con le spalle al muro, rivelandogli i suoi sospetti sull’incendio. Ma inaspettatamente San Emeterio le comunica di non volerla aiutare, in quanto è pronto a lasciare Acacias insieme a Teresa, la quale vuole trasferirsi ad Antibes per migliorare le sue condizioni di salute.