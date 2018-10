Una Vita anticipazioni dal 29 Ottobre al 3 Novembre 2018: Cayetana muore

Anticipazioni Una Vita prossima settimana: Cayetana scompare tra le fiamme, è morta?

Grande colpo di scena nelle puntate di Una Vita in onda la prossima settimana su Canale 5. L’intera trama girerà attorno a Cayetana, Teresa ed Ursula. L’algida bionda consegna alla maestra di Acacias 38 la lettera firmata con l’ammissione di colpa per tutti i reati commessi nel corso degli anni. Successivamente, la vedova di German De La Serna chiede perdono alla sua amica/nemica e stringe in un abbraccio. In ogni caso, si scopre immediatamente dopo che le intenzioni della donna sono ben altre. Mentre tiene stretta a sé la Valdesace, la finta Sotelo-Ruz accoltella la donna alla schiena e credendola morta la nasconde momentaneamente in una stanza.

Una Vita anticipazioni: Teresa è viva e colpisce Cayetana

Mentre Cayetana nasconde Teresa, qualcuno bussa alla porta: è Jaime. L’uomo è arrivato negli appartamenti della Sotelo-Ruz per comunicarle che è sua figlia. I due si parlano e quando meno se lo aspettano vengono colti di sorpresa dalla Valdesace. Teresa (ancora viva) esce dalla stanza e colpisce alla testa la dark-lady della soap opera. Nel frattempo, Ursula si intrufola negli appartamenti dell’algida bionda e fa esplodere una bomba. Teresa e Jaime sono in fin di vita, mentre Cayetana para essere sopravvissuta. Mentre le fiamme prendono il sopravvento, la cattiva di Acacias 38 si da per vinta e si prepara a morire non riuscendo a fuggire.

Anticipazione Una Vita: Cayetana scompare nel nulla, è viva o morta?

Una volta spento l’incendio non sembra esserci alcuna traccia di Cayetana. La donna è scomparsa nel nulla. In ogni caso, tutti la danno per morta, pompieri compresi. Nonostante ciò, mai dire mai. Il colpo di scena è sempre dietro l’angolo e chissà se non sia destina a tornare in futuro.