Una Vita, Emilio fa fuori Ledesma: è un addio o tornerà? Anticipazioni

Nel corso delle puntate di Una Vita che andranno in onda in queste settimane Emilio riesce finalmente a mettere fuori gioco Ledesma, salvando così sua madre. Felicia ha deciso di convolare a nozze con il ricattatore, al fine di tenere al sicuro la sua famiglia. La notizia di questo imminente matrimonio ha mandato, inevitabilmente, su tutte le furie Emilio. A questo punto, il giovane ristoratore non è rimasto con le mani in mano e ha deciso di trovare una soluzione per evitare le nozze. Con la complicità di José Miguel, il ragazzo ha lasciato Acacias per qualche giorno, con lo scopo di trovare qualche punto debole nel passato di Copernico. Ebbene, come il pubblico ha già potuto vedere, Emilio è riuscito nel suo intento. Ora ha in mano un segreto importante sul suo ricattatore: ha causato la morte di alcuni operai anni fa.

Con questa notizia tra le mani, si è servito nuovamente dell’aiuto del Dominguez e ha fatto in modo che Ledesma firmasse un foglio abbastanza compromettente. L’uomo non sa che ha messo la sua firma come responsabile della morte di quegli operai. Ed è proprio nel momento in cui scopre ciò, che accade qualcosa di inaspettato! Ledesma ha deciso in questi giorni di organizzare un pranzo nel ristorante dei Pasamar, con i Dominguez. In occasione di questa riunione, Emilio fa sapere al ricattatore che è ormai senza via d’uscita, in quanto con le sue stesse mani ha confermato di essere il colpevole di quanto accaduto anni prima.

Di fronte a questa verità, Ledesma non reagisce affatto bene e si scaglia contro Emilio! Inizia così uno scontro fisico che si conclude con il giovane Pasamar sdraiato per terra privo di sensi. Tutti si avvicinano subito al ragazzo, in lacrime, e fanno credere a Copernico che sia morto! A questo punto, Ledesma fugge e lascia Acacias, convinto di aver ucciso Emilio. Ma ciò che i telespettatori si chiedono ora è: Copernico torna nel quartiere spagnolo? In molti pensano che l’uomo potrebbe fare il suo ritorno per vendicarsi di quanto accaduto. Le anticipazioni spagnole non annunciano che Ledesma torna ad Acacias.

In realtà, nelle prossime settimane, Emilio crede che l’uomo sia tornato per cercare appunto vendetta, quando nota una figura misteriosa che segue Cinta e Camino. I suoi sospetti si rivelano non fondati, visto che non si tratta del ricattatore! Nei mesi a seguire, Ledesma continua a vivere lontano da Acacias. Dunque, i telespettatori possono tirare un sospiro di sollievo, in quanto Copernico diventa un lontano ricordo!