Una Vita: è nata la figlia di Trini e Ramon, la particolare reazione di Celia

Anticipazioni spagnole Una Vita: nasce la figlia di Trini e Ramon, lo strano comportamento di Celia

Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano la nascita della figlia di Trini e Ramon. La donna rischia di perdere la vita a causa di alcuni malesseri legati a questa inaspettata gravidanza, ma fortunatamente riesce a dare alla luce la sua bambina Milagros. La famiglia Palacios si allarga e tutti i suoi componenti non possono che esserne contenti. Nel frattempo, anche Celia si mostra molto felice per la nascita della piccola. Ma il suo comportamento riesce a creare non pochi disagi a Ramon e Trini. Ricordiamo, come vi abbiamo già anticipato, che la moglie di Felipe resta incinta e purtroppo perde il suo bambino quando cerca di dare una mano a Trini che accusa un malore. L’Alvarez Hermoso se la prende subito con la vicina, ma Celia riesce a mettere tutto da parte. La donna, però, sembra non essersi ripresa completamente, né dal punto di vista fisico né da quello psicologico. Non è la prima volta che la moglie di Felipe mostra le sue debolezze di fronte a un bambino. Celia, da sempre, sogna di mettere al mondo un figlio e neanche questa volta riesce a realizzare questo grande desiderio.

Una Vita anticipazioni spagnole: Celia ossessionata dalla figlia di Ramon e Trini

Dopo aver perso il suo bambino, Celia si ritrova ad assistere all’arrivo della piccola Milagros. Ancora molto instabile per quanto le è accaduto, la moglie di Felipe trascorre gran parte delle sue giornate insieme alla bambina, senza riuscire a staccarsi nemmeno un minuto. Ovviamente questo suo comportamento non può non generare diversi disagi per Trini e Ramon, che vorrebbero vivere dei momenti privati con la piccola. Nessuno dei due riesce, però, a gestire questa situazione. Celia non si separa mai dalla bambina, come se l’avesse partorita lei. Il suo atteggiamento nei confronti della bambina è decisamente ossessivo, tanto che continua a infastidire i due neo genitori.

Puntate spagnole Una Vita: Ramon e Trini a disagio con Celia

Nonostante le varie difficoltà, il taglio cesareo di Trini ha esito positivo. Quando, però, la Crespo esce dall’ospedale accusa un malore. Ramon si preoccupa per il malessere della moglie. Nel frattempo, Celia continua a essere ossessionata dalla bambina, creando non pochi disagi.