Una Vita anticipazioni spagnole: Celia incinta, ma perde il bambino

Anticipazioni spagnole Una Vita: Celia sviene e perde il figlio, dopo aver aiutato Trini

Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano una tragedia ad Acacias 38. Nel corso delle ultime settimane, i telespettatori spagnoli hanno assistito a due momenti magici, ma anche abbastanza inaspettati. Trini scopre di essere incinta e poco dopo anche Celia dà la stessa notizia a Felipe. Per la coppia Alvarez Hermoso si tratta di un’importante svolta, visto che non è mai riuscita a mettere al mondo un figlio. I due hanno affrontato diverse crisi coniugali proprio a causa di questo problema, tanto che poi hanno scelto di diventare genitori adottando il piccolo Tano. Ora per Celia e Felipe questa gravidanza sembra quasi un sogno. Ma ecco che accade anche questa volta: purtroppo la dolce Alvarez Hermoso perde il bambino. Il tutto accade mentre la donna tenta di aiutare Trini, la quale accusa improvvisamente dei malori. Proprio per tale motivo, Felipe non riesce a non prendersela con la vicina, tanto che si ritrova a discutere animatamente anche con Ramon.

Una Vita puntate spagnole: Celia finisce in ospedale e scopre di aver avuto un aborto

Come vi abbiamo già anticipato, Celia scopre di essere incinta. La donna una mattina accompagna Trini a fare compere. Proprio mentre si ritrovano per le vie di Acacias, la moglie di Ramon inizia ad avere dei particolari dolori. A questo punto, la donna chiede all’amica di andare a chiedere aiuto. Celia corre a cercare qualcuno che possa dare una mano a Trini, ma al suo ritorno ha uno svenimento. La Palacios riesce a far portare in ospedale l’amica, ma l’aiuto del medico non serve a nulla. Infatti, il dottore non può fare altro che segnalare a Celia il suo aborto. La moglie di Felipe perde purtroppo il suo bambino.

Anticipazione Una Vita: Felipe si scaglia contro Trini dopo l’aborto di Celia

Celia perde il suo bambino e questo le provoca non poca sofferenza. Finalmente la Alvarez Hermoso avrebbe potuto vivere il suo più grande sogno, ma anche questa volta non riesce a portare a termine la sua gravidanza. Non appena Felipe viene a sapere quanto accaduto se la prende duramente con Trini. Ramon, intanto, cerca di difendere la moglie, togliendole qualsiasi responsabilità. L’avvocato, però, resta convinto del suo pensiero. Nel frattempo, la Palacios si sente in colpa nei confronti dell’amica.