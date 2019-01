Una Vita anticipazioni spagnole: Celia scopre di essere incinta

Anticipazioni spagnole Una Vita: Celia scopre inaspettatamente di essere incinta

Una lieta notizia quella che Celia nelle prossime puntate spagnole di Una Vita darà a Felipe. Stando agli ultimi spoiler, la dolce Alvarez Hermoso scoprirà di essere in dolce attesa! Ovviamente si tratta di un’anticipazione che riuscirà a rendere felici numerosi telespettatori. Celia è un personaggio molto amato dal pubblico spagnolo e dai telespettatori di Canale 5. Da sempre spera di poter diventare madre e di poter finalmente avere una famiglia insieme a Felipe. Ma dopo averci provato diverse volte, la donna era ormai convinta di non poter avere figli. Pertanto, insieme all’avvocato, Celia adottò la piccola Innocencia, figlia di Manuela. Dopo aver perso nuovamente l’opportunità di essere madre, in quanto questa adozione si rivelò tormentata, ecco che finalmente i due Alvarez Hermoso riuscirono a diventare genitori adottando Tano. Quest’ultimo da diverso tempo ha lasciato Acacias 38 per proseguire gli studi e ormai Celia e Felipe convivono da soli. Ed ecco che molto presto arriverà per la coppia un’opportunità davvero inaspettata!

Una Vita puntate spagnole: Celia e Felipe diventano genitori

Celia e Felipe diventeranno genitori! Questa è la notizia che sta facendo impazzire i telespettatori spagnoli. Gli ultimi spoiler non parlano d’altro che di questa inaspettata gravidanza. Infatti, ormai la coppia Alvarez Hermoso aveva perso ogni speranza di mettere al mondo un bambino. Con l’adozione di Tano erano riusciti a soddisfare in parte il loro grande desiderio. Ma ecco che, dopo diverse difficoltà, la coppia riuscirà finalmente a realizzare completamente il loro sogno. In particolare, Celia scoprirà di essere incinta dopo essersi gravemente ammalata. Le sue condizioni sono molto gravi, ma fortunatamente riesce a superare il momento con grande coraggio. Proprio dopo aver vissuto questi momenti di grande sconforto, Celia scoprirà che presto diventerà di nuovo madre.

Anticipazione Una Vita: dopo l’adozione di Tano, gli Alvarez Hermoso allargano la famiglia

Proprio il fatto non riuscisse a mettere al mondo figli provocò in Celia, in passato, momenti di grande dolore. Ora finalmente potrà, secondo gli ultimi spoiler, realizzare il suo più grande sogno. Dopo quanto accaduto diversi anni prima, gli Alvarez Hermoso erano convinti che non avrebbero mai potuto mettere al mondo un bambino.