Una Vita anticipazioni spagnole: Celia gravemente malata, paura ad Acacias

Anticipazioni spagnole Una Vita: Celia infettata dall’epidemia di Hole, Felipe le sta accanto

Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano una triste svolta per Celia e Felipe. La coppia si ritrova ad affrontare momenti di grande sconforto. Il tutto prende inizio quando nel corso di una festa di fidanzamento la donna perde i sensi e finisce a terra. Lo svenimento di Celia viene preso subito sul serio da tutti, in particolare da Felipe. L’avvocato aspetta con ansia che la moglie venga visitata dal dottor Quiles. Quando quest’ultimo effettua la sua visita, dà una triste notizia all’Alvarez Hermoso. Scendendo nel dettaglio, il medico rivela a Felipe che sua moglie è stata infettata dall’epidemia di Hole. Un annuncio che spiazza non poco l’avvocato, che decide comunque si stare accanto alla sua amata. Il dottre consiglia tutti a prendere le distanze da Celia, in quanto potrebbe trasmettere loro questo batterio così pericoloso. Pertanto, la donna rimane chiusa nella sua casa, sdraiata nel letto. Ma Felipe non intende lasciarla sola.

Una Vita anticipazioni: Celia malata, rischio di contagio in tutta Acacias

Felipe non vuole assolutamente abbandonare Celia in un momento così difficile. Le condizioni di salute della donna preoccupano non poco il dottore, che purtroppo non può fare molto per lei. Un’altra protagonista della soap è pronta ad abbandonare Acacias? Impossibile al momento non pensare a questa triste eventualità. Ultimamente abbiamo visto uscire di scena diversi abitanti del piccolo quartiere spagnolo. Ma non solo, ora sono un po’ tutti preoccupati del fatto che Celia abbia potuto già contagiare qualcuno. Dunque, qualcun’altro potrebbe presto contrarre questa gravissima malattia. Il medico cerca di convincere, pertanto, tutte le persone vicine a Celia di non trascorrere troppo tempo con lei. Il rischio di contagio è molto alto e, dunque, la donna deve restare in quarantena.

Anticipazioni Una Vita: ad Acacias 38 scatta l’allarme epidemia

La notizia sulla malattia di Celia va il giro del quartiere e tutti iniziano ad allarmarsi. Ad Acacias 38 scatta, dunque, l’allarme. Tutti temono di poter essere infettati da questo batterio. L’epidemia di Hole inizia a preoccupare non poco tutti gli abitanti, mentre Celia si ritrova a continuare a vivere momenti di paura.