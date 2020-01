Una Vita e Il Segreto Epifania 2020: nuovo stop per le due soap

Una Vita e Il Segreto Epifania 2020: programmazione 6 gennaio 2020

Stiamo assistendo a nuovo stop per Una Vita e Il Segreto durante questo nuovo anno. Ebbene le due soap opera spagnole non andranno onda questo 6 gennaio 2020. In occasione della Festa dell’Epifania, la programmazione di Canale 5 subisce qualche piccolo cambiamento, che riguarda anche gli abitanti di Acacias e quelli di Puente Viejo. In realtà, i telespettatori è da venerdì 3 gennaio che non assistono alle vicende legate al ricco quartiere e al paesino. Sabato 4 gennaio e domenica 5 gennaio, hanno preso il loro posto i film, proprio in occasione del periodo di festività. Il pubblico di Canale 5 non vedrà, però, tornare in onda le due soap spagnole questo lunedì. Sia Una Vita che Il Segreto subiscono un nuovo stop per la festa della Befana. I telespettatori potranno seguire interessanti film e tornare presto a seguire le vicende del quartiere di Acacias e del paese di Puente Viejo.

Acacias e Puente Viejo pausa per il 6 gennaio 2020: programmazione e quando tornano

Il 6 gennaio 2020 non andranno in onda gli episodi delle due note soap spagnole. Alle ore 13.45, infatti, il pubblico di Canale 5 potrà seguire il film Storia d’inverno. Invece, al posto della trama di Puente Viejo, alle ore 16.30 vedremo la pellicola La ricerca della felicità. I fan delle due soap spagnole non devono temere, poiché il giorno dopo potranno finalmente ritrovare i personaggi a cui sono tanto affezionati. Le trame dedicate ad Acacias e a Puente Viejo torneranno in onda, come sempre, da martedì 7 gennaio. Subito dopo la puntata di Beautiful, alle ore 14.10, tornerà l’episodio di Una Vita. Invece, alle ore 16.10 vedremo nuovamente protagonisti sul piccolo schermo gli abitanti di Puente Viejo.

Trame Una Vita e Il Segreto: svolte e cambiamenti per i protagonisti delle due soap

Tanti sono i colpi di scena che ci attendono nel ricco quartiere di Acacias nel corso di questo nuovo anno. Matrimoni e momenti molto duri, ma anche varie e importanti svolte riusciranno a tenere incollati al piccolo schermo i telespettatori. Stesso discorso vale per il pubblico che segue con passione le vicende di Puente Viejo, che vivono grandi cambiamenti nel corso delle prossime puntate.