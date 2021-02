Una Vita, Cinta ed Emilio: qual è il loro rapporto nella realtà? Parla lei

L’attrice Aroa Rodriguez si svela e non può non parlare del legame che è nato tra lei e José Pastor; non solo, l’interprete confessa che il suo sogno è quello di lavorare in Italia

Emilio e Cinta di Una Vita rappresentano una delle coppie più giovani nate ad Acacias 38. Sin dal loro primo incontro il pubblico ha intuito che sarebbe nato qualcosa di speciale tra loro. Ed ecco, infatti, che con il passare del tempo i due hanno confessato di essere innamorati. Inizialmente le loro rispettive madri, Bellita e Felicia, non hanno preso bene la notizia. Infatti, sono state le prime a ostacolare questa storia d’amore. Ma a rendere davvero questa relazione impossibile ci ha pensato Ledesma. Quest’ultimo ha portato più volte il giovane Pasamar a chiudere la sua love story con Cinta. I due giovani innamorati hanno dimostrato di non poter stare separati e così il loro amore ha vinto su tutto. Ma qual è il rapporto che c’è tra i loro interpreti José Pastor e Aroa Rodriguez? A parlarne ci pensa proprio l’attrice in una nuova intervista sulla rivista TeleSette.

Innanzitutto, l’interprete definisce il suo collega “un bravo ragazzo e un attore di talento”. Ammette che al suo fianco si lavora molto bene. Si sono impegnati moltissimo affinché il pubblico potesse amare Cinta ed Emilio così come li hanno amati loro sin dal primo momento. Detto ciò, confessa: “Sono molto legata a José”. Dunque, tra loro è nato un bel rapporto sul set di Acacias 38, dal quale però pare non sia nato un amore come i telespettatori avrebbero voluto. Infatti, l’attrice non parla assolutamente di relazione amorosa, bensì pare riferirsi a una bella amicizia.

Solo qualche settimana fa, Aroa ha condiviso una foto sul suo ufficiale profilo di Instagram che la ritrae insieme a José sul set della soap opera spagnola. Attualmente i due non fanno più parte della trama che sta andando in onda in Spagna. Il pubblico di Canale 5 assisterà tra qualche tempo alla loro uscita di scena, ma i fan non devono temere. Infatti, la coppia fa poi il suo ritorno, anche se solo per qualche puntata. Sempre nel corso di questa intervista, la giovane Rodriguez fa sapere di aver instaurato un bel rapporto anche con Maria Gracia e Manuel Bandera, che interpretato Bellita e José, i suoi genitori.

Aroa non dimenticherà mai il giorno in cui ha fatto il provino per entrare nel cast della soap opera, che tra qualche mese arriverà a un finale. L’interprete di Cinta ricorda di aver pianto per l’emozione e di aver versato “un fiume di lacrime” quando ha scoperto che era stata scelta. L’attrice, inoltre, racconta che al momento sta studiando l’italiano, in quanto il suo sogno è proprio quello di lavorare in Italia!