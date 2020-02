Una Vita, chi ha ucciso Guillermo? Telmo come mai visto prima

Anticipazioni Una Vita: chi ha ucciso frate Guillermo? I primi sospetti

Tragico destino per frate Guillermo ad Acacias. Il mentore di Telmo perde la vita e, secondo le anticipazioni di Una Vita, la prima a essere sospettata di omicidio è Ursula. Nel corso delle prossime puntate, tra i due c’è, infatti, un’accesa discussione, dopo della quale il frate viene ucciso. Vi anticipiamo che, questa volta, la Dicenta non ha nulla a che fare con quanto accaduto. Ma chi uccide Guillermo? Qualcuno decide porre fine alla vita del povero frate, utilizzando un coltello. Le indagini del commissario Mendez portano a sospettare di Ursula, la quale viene così arrestata. L’ex istitutrice di Cayetana è accusata di omicidio, ma Telmo sa bene che a commettere il delitto non è stata lei. Nonostante sia innocente, la Dicenta trascorre qualche giorno in prigione, in quanto tutti gli indizi sembrano provare la sua colpevolezza. Tra i suoi indumenti viene, appunto, trovata la presunta arma del delitto, ovvero un coltello. Ed è proprio questo particolare a causare l’arresto di Ursula.

Una Vita trame prossime puntate, Agustina in pericolo: la domestica conosce la verità

Come vi abbiamo già anticipato, Ursula è innocente e non è, dunque, la colpevole del delitto di Guillermo. In modo abbastanza strano, i sospetti iniziano a cadere anche su Agustina. Ebbene la domestica rischia di essere arrestata per omicidio, quando Mendez nota che nella sua testimonianza c’è qualcosa che non va. La donna dimostra, infatti, di essere a conoscenza di qualcosa di molto importante. Agustina inizia a comportarsi in modo strano, quando fa capire di voler sfuggire alle domande fatte da Mendez e non solo. Il motivo? La domestica sta mentendo: in realtà sa cosa è accaduto al povero Guillermo. Attraverso dei flashback, scopriremo che Agustina ha visto un uomo, Filo, che cercava di entrare in chiesa proprio quando è stato ucciso il frate.

Spoiler Una Vita, chi ha ucciso Guillermo: Telmo si scontra con Espineira

Filo è stato visto anche da un mendicante, che poi viene trovato morto. Agustina, in realtà, ha paura, in quanto viene duramente minacciata. Fortunatamente Telmo e Mendez trovano un modo per salvare la domestica e, allo stesso tempo, per scoprire la verità. Ovviamente i sospetti del prete ricadono subito sul Priore Espineira. Vi anticipiamo che è stato proprio quest’ultimo a ordinare l’omicidio di Guillermo, per avere via libera nel suo piano. Furioso per quanto accaduto al suo mentore, vedremo Telmo non riuscire a trattenere la rabbia. E mentre con Samuel l’abbiamo visto più volte non cedere alle provocazioni, con il Priore la situazione è ben diversa. Il prete arriva addirittura ad avere uno scontro fisico con Espineira!