Una Vita cast, nuovo triangolo amoroso? Arriva l’attrice Carla Campra

Il cast di Una Vita accoglie nuovi personaggi. In particolare, FormulaTv annuncia l’arrivo dell’attrice Carla Campra. La giovane interprete di soli 21 anni è già abbastanza conosciuta in Spagna. Secondo quanto è possibile leggere sul portale spagnolo, ha firmato per la nuova stagione della soap opera, con un personaggio fisso. Dunque, l’attrice approderà sul set di Acacias 38 e non sarà una semplice comparsa. Scendendo nel dettaglio, l’attrice catalana interpreterà una dipendente del ristorante Olmedo e reciterà molto nelle nuove puntate. Dunque, questo personaggio farà parte della trama che vede protagonisti Roberto Olmedo (Mikel Larrañaga), Sabina Muñiz (Ana Goya) e Miguel Muñiz (Pablo Carro). I telespettatori italiani non hanno ancora conosciuto questi tre personaggi, che stanno arricchendo la trama di Una Vita con interessanti colpi di scena. Il primo è uno dei signori del quartiere, marito di Sabina e proprietario del ristorante Nuovo Secolo XX. Arriva ad Acacias dopo che suo nipote Miguel ha acquistato per lui il ristorante di Donna Felicia. Sin da subito, lui e sua moglie dimostrano di essere due tipi stravaganti. Il giovane Miguel, invece, si innamora di Anabel e insieme danno inizio a una complicata storia d’amore.

Carla Campra nel cast di Una Vita: la giovane attrice approda nella nota soap opera spagnola

Carla Campra entrerà a far parte della trama della nota soap opera spagnola e avrà a che fare con la famiglia Olmedo, visto che interpreterà una dipendente del ristorante. Dunque, la giovane potrebbe ostacolare la love story di Miguel e Anabel. Nonostante la sua giovane età, l’attrice vanta una lunga carriera in televisione. Nel 2008 ha debuttato nella serie Cazadores de Hombres e poi ha recitato in Yo soy Bea, 90 -60-90, La otra gaze, Ladies of (h) AMPA e Terror.app. Ha eriditato la passione per la recitazione dalla sua famiglia. Infatti, Carla Campra è la sorella dell’attore Guillermo Campra, interprete di Alonso de Montalvo nella serie Águila Roja.

Una Vita continua a ottenere successi, tra vecchi e nuovi personaggi

Acacias 38 è diventata una delle serie giornaliere più longeve in Spagna. Prodotta da Boomerang TV, sta raccogliendo ottimi risultati sul piccolo schermo, anche in Italia. Questo successo è stato ottenuto grazie alla continua evoluzione nella trama e all’arrivo di nuovi personaggi. Non solo, la soap ha sempre cercato comunque di tenere in vita determinate trame legate ai protagonisti di sempre, come Ramon, Rosina e Felipe. Ora non resta che attendere per scoprire cosa accadrà con l’arrivo di Carla Campra. Nel frattempo, le anticipazioni spagnole sono concentrate su Lolita! La Casado sta affrontando un periodo molto complicato, poiché scopre di avere una malattia incurabile!