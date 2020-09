Una Vita anticipazioni spagnole: Lolita guarisce? La Casado si risveglia

Per Lolita di Una Vita ci sono delle novità, secondo le ultime anticipazioni spagnole. I telespettatori in Spagna stanno seguendo con ansia questa fase della trama riguardante la Casado. Da poco Antonito ha scoperto che sua moglie è gravemente malata. Una malattia incurabile quella che è stata diagnosticata in ospedale dai medici. Nessuno di loro, però, propone una cura per salvarla. Questa scoperta viene fatta dai due coniugi Palacios in un momento davvero delicato. Infatti, Lolita viene trasportata in ospedale dopo aver perso i sensi di fronte a una scena per lei sconvolgente. Poco tempo prima, la Casado riceve alcune foto che ritraggono Antonito vicino a Natalia. Queste immagini causano una rottura tra Lolita e il Palacios, tanto che quest’ultimo deve lasciare la loro abitazione. Per la Casado non finiscono qui i dispiaceri: becca Antonito tra le braccia di Natalia! Ed ecco che perde i sensi e cade a terra. A questo punto, il giovane Palacios la trasporta in ospedale, dove riceve un’agghiacciante notizia: sua moglie sta morendo e per lei non ci sono speranze di guarigione!

Una Vita anticipazioni spagnole settembre 2020: Lolita è pronta a morire, Antonito trova una cura sperimentale

Mentre Lolita decide di rassegnarsi alla morte, Antonito non perde tempo e cerca delle soluzioni. Il giovane Palacios non ha alcuna intenzione di starsene fermo, anzi. Pertanto, trova immediatamente Santiago Ramón y Cajal, un medico esistito davvero. Il premio Nobel confessa al figlio di Ramon che esiste un trattamento sperimentale che potrebbe curare Lolita. Quest’ultima accetta di essere una cavia e le speranze per la sua guarigione aumentano. Nel corso delle prossime puntate di Una Vita in onda in Spagna, la Casado riceve la medicina sperimentale. Solo il tempo, però, potrà dare delle risposte. Dunque, per scoprire se la cura è in grado di salvare la vita a Lolita bisognerà attendere. I Palacios sono angosciati, quando notano che non c’è alcun miglioramento nella salute della Casado.

Lolita anticipazioni spagnole Una Vita: Antonito ormai senza speranze, la Casado si risveglia

Santiago Ramón y Cajal dà una nuova dose della medicina sperimentale a Lolita. Il medico, inoltre, cerca di confortare la famiglia Palacios come meglio può. Antonito ha il cuore spezzato e teme che le cure del dottore stiano fallendo. Per tale motivo, il figlio di Ramon inizia a convincersi del fatto che Lolia lo lascerà per sempre. Ma ecco che la Casado si sveglia nella sua stanza d’ospedale! La cura sperimentale di Santiago Ramón y Cajal avrà funzionato? Per scoprirlo bisognerà attendere la messa in onda delle prossime puntate in Spagna.