Una Vita cast, new entry: Marcial Álvarez da Cuore Ribelle e Olga Haenke

Una Vita cast 2020, anticipazioni spagnole: arrivano Don Marcos e Anabel, interpretati da Marcial Álvarez e Olga Haenke

New entry per il cast 2020 di Una Vita. Nel corso delle prossime puntate in onda in Spagna, i telespettatori assisteranno all’arrivo di due nuovi personaggi. Scendendo nel dettaglio, stiamo parlando di Marcial Álvarez e Olga Haenke, rispettivamente nei ruoli di Don Marcos Bacigalupe e Anabel. Padre e figlia arriveranno ad Acacias direttamente dal Messico e non sono dei volti sconosciuti a una donna del quartiere. Stiamo parlando di Felicia, un personaggio che in Italia ancora dobbiamo conoscere. La donna, matriarca Pasamar, è felice di vedere sua figlia Camino vicina alla nozze con Idelfonso. Ed ecco che la sua gioia verrà spiazzata da un incontro inaspettato: dopo più di trent’anni Felicia si ritroverà di fronte a Marcos. Entrambi resteranno senza parole quando si incontreranno e scopriremo, immediatamente, che provengono dallo stesso paese. Sono amici d’infanzia, ma anche in questo caso il pubblico dovrà risolvere nuovi misteri.

Anticipazioni spagnole Una Vita: chi è Don Marcos, interpretato da Marcial Álvarez

Marcial Álvarez non è un volto sconosciuto a chi segue le soap opera. Infatti, lo abbiamo visto nel ruolo di Marcial Buendía “El Galeno” nella trama di Cuore Ribelle. L’uomo chiederà subito a Felicia notizie sul suo defunto marito e poi conoscerà Camino. Ricordiamo che quest’ultima dà vita alla prima relazione tra donne ad Acacias. Don Marcos svelerà alla sua amica d’infanzia di avere anche lui una figlia della stessa età di Camino. Non solo, l’uomo confesserà di voler restare nel ricco quartiere per molto tempo e di aver scelto di trasferirsi per risolvere dei problemi finanziari. Non si comprenderà bene il motivo per cui Don Marcos sceglierà di iniziare una nuova vita ad Acacias e il suo incontro con Felicia non sembrerà affatto dovuto al caso.

Una Vita new entry, misteri ad Acacias: Anabel diventerà amica di Camino, ma il passato la perseguiterà

Marcos si presenterà come un elegante uomo di mezza età, tenace e intelligente. In Messico è riuscito a fare molti soldi e questo gli darà la possibilità di acquistare una casa nel ricco quartiere. Presto il pubblico spagnolo conoscerà anche Anabel, una bellissima ragazza dal carattere selvaggio. Si presenterà come una giovane donna viziata. Sarà difficile per lei, inizialmente, ambientarsi ad Acacias, ma andrà subito d’accordo con Camino. Le due ragazze diventeranno migliori amiche. Il passato, però, perseguiterà Anabel! Dunque, questi due nuovi personaggi porteranno nella trama di Una Vita nuovi e interessanti misteri.