Una Vita cast, arriva un attore italiano: Francesco Bomenuto ad Acacias

Approda nel cast di Una Vita un attore italiano, Francesco Bomenuto. Il giovane interprete di origini calabresi ha confermato a GossipeTv che sarà presente nelle prossime puntate della nota soap opera spagnola, che andranno in onda in Spagna. L’unica cosa che oggi può anticipare Bomenuto è che interpreterà Roger, un nuovo personaggio. Oltre ciò, ha dichiarato che il suo arrivo ad Acacias andrà in onda tra un mese in Spagna. Non si sa, però, con chi questa new entry avrà a che fare all’interno della trama. Lui stesso afferma che la produzione gli ha chiesto di non rivelare i dettagli, almeno per il momento. Pertanto, attualmente, i telespettatori non possono avere ulteriori informazioni al riguardo. Il pubblico dovrà attendere prima di scoprire cosa accadrà con l’arrivo di Roger nel ricco quartiere spagnolo.

Ma chi è Francesco Bomenuto e quali sono le sue esperienze da attore? L’unico interprete italiano nel cast di Una Vita, è nato a Cirò Marina, un piccolo paese situato nella città di Crotone, nel 1985. Una svolta interessante quella che l’attore calabrese dà alla sua carriera, prendendo parte a una delle soap più amate e seguite in Italia. Nel suo curriculum è possibile notare il film Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott. Non solo, Bomenuto è già apparso sul piccolo schermo, prendendo parte a Solo 2 – La serie, Il Paradiso delle Signore 3 e Come una Madre. Come è possibile vedere sul suo profilo Instagram ufficiale, Francesco sta girando delle scene a Madrid.

Lo scorso 30 settembre, l’attore italiano condivideva una foto che lo ritrae nella Capitale spagnola, seduto a una scrivania con carta e penna. Bomenuto ci ha tenuto a rivelare a chi lo segue di essere molto felice per la nuova esperienza che sta vivendo. Oggi abbiamo la conferma che questo suo messaggio potrebbe essere dedicato al set di Acacias 38!

Sempre tenendo conto dei post da lui condivisi sul social network, Bomenuto potrebbe aver raggiunto la Spagna per approdare nel quartiere spagnolo, nel ruolo di Roger, a fine estate. Più volte, sul suo profilo, ha dimostrato di conoscere bene lo spagnolo. Ora non resta che attendere per scoprire il motivo per cui questo nuovo personaggio approderà ad Acacias. Sicuramente, come accade solitamente quando giungono volti nuovi nella soap, porterà con sé segreti e misteri. Di recente, i telespettatori spagnoli hanno assistito all’arrivo di Aurelio e Natalia Quesada, due fratelli abbastanza pericolosi!