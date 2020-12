Una Vita Casilda, l’attrice parla del ‘ritorno’ di Martin: “Emozionante…”

Il cast di Una Vita ha di recente riaccolto Javi Chou, l’interprete di Martin Enraje, defunto marito di Casilda. Una notizia emozionante per i fan e non solo. La stessa attrice Martina Zafra, in un’intervista su Rtves, rivela di essersi davvero emozionata durante questa fase della trama. Le anticipazioni spagnole annunciano l’arrivo ad Acacias di Martínez, un uomo che è identico a Martin, uno dei personaggi più apprezzati dal pubblico e che purtroppo ha perso tragicamente la vita per salvare Diego. Una morte da eroe quella del povero Enraje, che ha lasciato la sua Casilda nello sconforto più totale. A distanza di anni, la dolce domestica si ritrova di fronte a un uomo identico al suo Martin e non può non restare sconvolta! Molto lentamente si avvicina al nuovo arrivato, un venditore ambulante. Gli stringe le mani e non riesce a trattenere le lacrime. Anche i modi di fare di questo personaggio sono identici a quelli di Martin.

Pertanto, Casilda inizialmente crede che si tratti proprio del defunto marito. Si avvicina, chiamandolo ‘Martin’ e l’uomo la corregge: “Sono Martínez”. Un momento commovente per il pubblico, anche perché la dolce domestica non ha più aperto il suo cuore a un uomo. Dopo la morte del marito, Casilda ha continuato a vivere solo con l’amore che gli donano Rosina, Liberto e tutti i suoi amici della soffitta. A starle accanto, ovviamente ci pensa anche Fabiana. Nella sua intervista, l’interprete della domestica parla di quanto sta accadendo. Scendendo nel dettaglio, la Zafra ammette che la sua Casilda non ha mai superato la perdita di Martin. Ma ci tiene a precisare che è stato emozionante ritrovare Martin in Martínez.

La domestica non dimenticherà mai il suo grande amore, ma l’attrice fa presente che in questa fase della trama finalmente ha potuto sorridere. Un momento speciale per Martina Zafra sul set di Acacias 38. L’interprete ammette che la domestica è molto spaventata da Martínez. Non solo, è certa che durante la stagione, attualmente in onda in Spagna, questo nuovo personaggio continuerà a segnare la vita di Casilda. La fragilità della domestica si può notare proprio dal fatto che continua ad alimentare i suoi ricordi con Martin, non smettendo mai di amarlo. Ma l’attrice è consapevole del fatto che il tempo stia passando e che potrebbero entrare nel cuore di Casilda altre persone.

Non resta ora che attendere per scoprire cosa accadrà alla domestica nel corso delle prossime puntate che andranno in onda in Spagna. Il pubblico di Canale 5, prima di assistere a questa fase della trama, dovrà attendere ancora diversi mesi.