Puntate spagnole Una Vita, Casila ‘ritrova’ Martin: torna l’attore Javi Chou

Per i fan di Una Vita c’è una super notizia! Nel cast fa il suo ritorno Javi Chou, l’inerprete di Martin Enraje, il defunto marito di Casilda. Le anticipazioni spagnole annunciano che la domestica cammina per le vie di Acacias e improvvisamente si trova di fronte a Martin! Ma bisogna fare attenzione: l’uomo è identico a Enraje, ma non è lui! A questo punto, Casilda ovviamente resta completamente senza parole. Il nuovo arrivato è un venditore ambulante di caramelle, Martinez. La domestica profondamente sconvolta, pensa di trovarsi di fronte al suo Martin. Nel corso della puntata andata in onda in Spagna in questi giorni, si avvicina lentamente al nuovo arrivato, con la bocca aperta.

Spontaneamente inizia a chiamarlo da lontano, ma ovviamente non ottiene una risposta. In effetti, dalle immagini è possibile vedere il venditore ambulante avere gli stessi atteggiamenti e i medesimi movimenti di Martin. D’altronde a interpretare questo nuovo personaggio è proprio Javi Chou. Le anticipazioni spagnole annunciano che i due iniziano subito a conversare. Una graditissima sorpresa per i telespettatori, che hanno amato parecchio questo personaggio. Ha lasciato la trama della soap opera in modo tragico e la sua morte ha provocato moltissimo dolore a Casilda, che ora potrebbe tornare finalmente a sorridere!

Com’è morto Martin Enraje in Una Vita

Com’è morto Martin ad Acacias? La sua morte ha scosso non poco i telespettatori, visto che si trattava di un personaggio da sempre molto apprezzato. Il giovane Enraje ha perso tragicamente la vita come un vero e proprio eroe, tanto che era riuscito a commuovere proprio tutti. Il tutto è accaduto a causa di un piano messo in atto dalla terribile Ursula. Quest’ultima ha chiesto a Viñas di uccidere Diego durante un momento di caos che avrebbero creato gli operai del giacimento d’oro di Rosina e Ramon. Martin ha scoperto quale sarebbe stata la prossima mossa della Dicenta ed è corso subito al centro di Acacias per mettere in salvo Diego.

Proprio quando il complice di Ursula ha premuto il grilletto della sua arma da fuoco per uccidere l’Alday, Martin è entrato in scena, facendo scudo con il suo corpo! In questo modo, il marito di Casilda ha preso una pallottola in pieno petto al posto di Diego! Sin da subito le sue condizioni da salute sono apparse gravi e un medico ha fatto intendere che non avrebbe avuto alcuna possibilità di vivere. Un momento commovente quello che ha visto poi protagonisti Martin e Casilda. Quest’ultima è stata vicina al suo uomo negli suoi ultimi istanti di vita. Addirittura Enraje ha chiesto scusa alla Escolano per non essere riuscito a sposarla.