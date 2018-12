Una Vita, Blanca sposa Samuel ma scopre di essere incinta: chi è il padre?

Anticipazioni Una Vita: Blanca decide di sposare Samuel

Le anticipazioni di Una Vita annunciano che Blanca decide di sposare Samuel. La figlia di Ursula è profondamente innamorata di Diego, ma quando vede il suo promesso sposo in gravi difficoltà prende questa importante decisione. Vi abbiamo già anticipato, che Samuel finisce in ospedale a causa di un violento scontro con il fratello. Scendendo nel dettaglio, il giovane scopre Blanca mentre si bacia con Diego. Ovviamente va su tutte le furie e i due fratelli Alday danno vita a un acceso litigio. Il tutto si conclude con il ricovero in ospedale di Samuel. Quest’ultimo appare furioso con la figlia di Ursula, tanto che le chiede di non tornare più a trovarlo. Ad un certo punto, i medici informano Blanca delle gravissime condizioni del giovane. I dottori le rivelano che ha bisogno di ricevere un intervento chirurgico che potrà salvargli la vita. A complicare il tutto ci pensa Ursula, che nel ruolo di tutrice non permette ai medici di eseguire questa operazione. Ed ecco che proprio in questo momento, Blanca decide di diventare la moglie di Samuel.

Una Vita anticipazioni: Blanca e Samuel si sposano, ma prima lei trascorre una notte di passione con Diego

Ursula non dà il permesso ai medici di effettuare questo intervento a Samuel, in gravi condizioni dopo lo scontro avvenuto con Diego. A questo punto, Blanca decide di prendere la situazione in mano e di diventare la moglie dell’Alday. In questo modo, in qualità di moglie, potrà essere proprio lei a dare il permesso ai medici di effettuare l’operazione. Ma prima di convolare a nozze, all’interno dell’ospedale, Blanca si trova a casa sola con Diego. I due passano una notte di passione. Il giorno dopo, la figlia di Ursula diventa ufficialmente la moglie di Samuel. Quest’ultimo si riprende dopo l’intervento e torna a casa. Qui i due fratelli Alday mantengono un rapporto solo professionale.

Anticipazione Una Vita: Blanca scopre di essere incinta ma non sa chi è il padre

Samuel è sicuro del fatto che sua moglie gli sia sempre stata fedele. Ma, intanto, Blanca non riesce a fare a meno di pensare a Diego. Quest’ultimo sembra accettare la situazione, ma in realtà è molto geloso nel vedere la sua amata insieme al fratello. Ma ecco che Blanca inizia ad avvertire degli strani malori. Durante una festa, Leonor spiega all’amica che questi potrebbero essere i sintomi di una gravidanza. La figlia di Ursula scopre di essere incinta, ma si tratta di una notizia che non la rende affatto felice. La giovane, infatti, non sa chi possa essere il padre del bambino tra Samuel e Diego.