Anticipazioni Una Vita: Blanca bacia Diego e Samuel finisce in ospedale

Anticipazione Una Vita: Diego e Blanca si baciano, Samuel assiste alla scena

Le anticipazioni di Una Vita annunciano un’importante svolta per il triangolo amoroso composto da Blanca, Samuel e Diego. In questo ultime puntate abbiamo visto arrivare il maggiore dei fratelli Alday. Dal suo arrivo per la figlia di Ursula sono un po’ cambiati i programmi. Infatti, la giovane aveva scelto di accettare la proposta di matrimonio di Samuel, per liberarsi finalmente della presenza della madre. Nonostante non fosse nato ancora un amore travolgente, Blanca ha deciso comunque di iniziare una nuova vita con il più piccolo degli Alday. Non solo, la ragazza ha anche promess appoggio e fedeltà a Samuel. Ma ecco che accade qualcosa di inaspettato per il giovane, che viene tradito non solo dalla sua promessa sposa ma anche dal fratello. Diego e Blanca discutono animatamente, ma poi lui fa un passo indietro e la bacia appassionatamente. Quanto accade tra loro viene purtroppo visto da Samuel, che non reagisce affatto bene.

Una Vita anticipazioni: Samuel e Diego hanno un duro scontro fisico, il primo finisce in ospedale

Diego e Blanca, dopo aver discusso, confessano cosa provano l’uno verso l’altra. I sentimenti nati tra i due sono molto forti e così si lasciano andare a un bacio appassionato. Proprio in quel momento, entra nella stanza Samuel, il quale assiste all’inaspettata scena. Il più piccolo dei fratelli Alday non reagisce molto bene a quanto visto. Dalle anticipazioni sappiamo che i due hanno un acceso confronto. Samuel decide subito di affrontare Diego. Durante questo confronto molto forte ad avere la peggio è il primo. Il giovane cade a terra privo di sensi e viene subito trasportato in ospedale. Ursula, non appena viene a conoscenza di quanto accaduto, dà subito la colpa a Diego.

Anticipazioni Una Vita: Blanca chiede perdono a Samuel, lui non accetta le scuse

Ursula è sicura che Diego abbia fatto del male a Samuel. Intanto, quest’ultimo viene ricoverato in ospedale, dove riceve anche la visita di Blanca. Qui la giovane chiede perdono al giovane Alday, il quale però non accetta le sue scuse, anzi le chiede addirittura di andarsene. Nel frattempo, le condizioni di salute di Samuel continuano a peggiorare. Blanca e Diego discutono per quanto accaduto, ma poi si lasciano andare nuovamente alla passione.