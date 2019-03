Una Vita, Arturo si innamora e fa un gesto inaspettato per Simon ed Elvira

Una Vita anticipazioni: un amore per Arturo, il gesto dell’uomo per Simon, Elvira e Susana

Le anticipazioni di Una Vita vedono un profondo cambiamento in Arturo. Quest’ultimo assiste alla partenza di Simon ed Elvira e, a causa della sua impulsività, la povera Adela perde la vita. L’ex suora riesce a permettere ai due innamorati di fuggire lontano dal piccolo quartiere spagnolo. L’unica persona che sa dove si trova la coppia è poi Susana. Ed ecco che, a distanza di pochissimo tempo, il colonello fa un enorme passo indietro. Il Valverde accetta finalmente l’amore nato tra la figlia e il maggiordomo, tanto che decide di compiere un bel gesto nei loro confronti. Nel corso delle prossime puntate, vedremo Arturo seppellire l’ascia di guerra con Susana e la invita a una messa per Adela. Dopo di che, le chiede di inviare una lettera di perdono a sua figlia, visto che solo lei sa dove si trova. Non solo, il colonnello decide di mettere la situazione apposto in modo definitovo anche con la sarta, a cui inaspettatamente chiede scusa. Un’importante svolta nella vita di Arturo, che fino ad ora si è mostrato come una persona dura, che ha sempre contrastato la storia d’amore di Simon ed Elvira. Ma ecco che anche per lui arriva presto l’amore.

Anticipazioni Una Vita: Arturo chiede perdono a Elvira, ad Acacias arriva Silvia Reyes

Sembra impossibile, eppure Arturo compie un passo importante nei confronti di Elvira, chiedendo perdono non solo a lei, ma anche a Simon e Susana. Intanto, mentre la coppia trova finalmente la serenità, ad Acacias arriva un nuovo personaggio, Silvia. Si tratta di una donna molto brava nella scherma. I due si scontrano, non conoscendo l’identità l’uno dell’altra, e poi decidono di incontrarsi. I due iniziano subito a notare di avere una certa complicità, tanto che vedremo Arturo rivelare i suoi segreti alla Reyes. Stando alle anticipazioni, il colonnello decide di sfogarsi proprio con la nuova arrivata, confessandole cos’è accaduto con sua figlia Elvira. Ma non finiscono qui le inaspettate notizie sul futuro di Arturo. Infatti, i telespettatori vedranno il Valverde fare una bellissima dichiarazione d’amore a Silvia.

Una Vita: Arturo dichiara il suo amore a Silvia, lei accetta di essere corteggiata

Arturo e Silvia sembrano proprio essersi trovati. In poco tempo comprendono di non poter fare a meno l’uno dell’altra. I due, per le vie di Acacias, si scambiano anche un bel bacio. Ed ecco che il Valverde fa un passo molto importante: si dichiara ufficialmente alla Reyes, a cui confessa tutti i suoi sentimenti. Silvia accetta con felicità di essere corteggiata dal colonnello.