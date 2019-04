Una Vita: Arturo con il cuore spezzato, Silvia Reyes sposa un altro

Anticipazioni Una Vita: Arturo innamorato, Silvia Reyes gli spezza il cuore

Le anticipazioni di Una Vita annunciano una svolta tra Arturo e Silvia Reyes. La donna, nel corso delle prossime puntate italiane, spezza il cuore del colonnello. Come? La donna decide di sposare un altro uomo, che tra l’altro è anche una conoscenza del Valverde. Scendendo nel dettaglio, Silvia sceglie di convolare a nozze con il generale Zavala. Prima di ciò, è bene chiarire che la Arturo scopre la Reyes, in realtà, nasconde dei segreti. Il colonnello riceve una confessione da parte della nuova arrivata davvero inaspettata. Il tutto accade quando il Valverde si fa accompagnare da Silvia a una festa di beneficienza organizzata da Zavala. Qui Arturo scopre la Reyes mentre fruga tra gli oggetti personali del generale. Dopo ciò, il colonnello lascia l’evento insieme alla donna, a cui chiede subito spiegazioni. Silvia, a questo punto, è costretta a confessare la verità. Inizialmente il Valverde resta male di fronte alla confessione della Reyes, ma poi decide di provare a crederla, subendo successivamente un duro colpo.

Anticipazione Una Vita: Silvia Reyes è una spia, Arturo decide di aiutarla

Silvia confessa di essere una spia, che sta seguendo gli ordini di Carvajal. Lo scopo della Reyes è quello di evitare un attentato al monarca Alfonso XIII, previsto da un presunto piano del generale Zavala. La donna è sicura che quest’ultimo stia organizzando le feste di beneficienza, proprio al fine di raccogliere soldi per mettere in atto l’attentato. Inizialmente, Arturo non crede a Silvia e appare abbastanza furioso con lei. Ma ecco che il Valverde decide di allearsi con lei, proprio per proteggere il re. Dopo aver scoperto che Zavala e il tenente Tamayo stanno organizzando le cene benefiche per uccidere il monarca, il Valverde accetta di adeguarsi alle regole di Carvajal, superiore di Silvia. Il padre di Elvira è costretto così a mettere fine alla sua relazione con la donna. Ed ecco che a questo punto Carvajal ordina alla Reyes di sposare Zavala per poter salvare il re.

Una Vita anticipazioni: Silvia sposa un altro uomo

Arturo appare profondamente innamorato di Silvia, quando mostra tutta la sua gelosia di fronte all’imminente matrimonio. Il Valverde cerca addirittura di ostacolare il piano di Carvajal, proponendo alla Reyes di lasciare Acacias insieme. La donna, nonostante provi un forte sentimento nei confronti del colonnello, decide di continuare questo suo compito. Non solo, Silvia chiede addirittura ad Arturo di fare da padrino alle sue nozze. La donna spezza così il cuore al povero Valverde. Silvia sposa Zavala e, intanto, Tamayo inizia a nutrire dei sospetti.