Anticipazione Una Vita: chi è Silvia, Arturo scopre l’inaspettata verità

Le anticipazioni di Una Vita annunciano che presto Arturo conosce la verità su Silvia Reyes. La nuova arrivata, che ha battuto inaspettatamente a scherma il Valverde, si rivela un’altra persona. In realtà, la donna si avvicina al colonnello per un motivo ben preciso e riesce addirittura a farlo innamorare di lei. Silvia mette in atto un vero e proprio piano e presto Arturo scopre che la sua vicinanza ha appunto dei secondi fini. Scendendo nel dettaglio, la Reyes sta lavorando per ordine del superiore Carvajal. Il suo obbiettivo è quello di introdursi nel circolo dei Patrioti, che viene gestito dal Generale Zavala. Entrando nelle grazie del Valverde, Silvia riesce ad entrare nella festa organizzata dal militare. Qui deve trovare la cassaforte dell’uomo e cercare poi di aprirla. Ed ecco che viene beccata da Arturo, mentre cerca di trovare la combinazione giusta. Profondamente deluso dal comportamento della Reyes, il colonnello decide di lasciare subito la festa, portando con sé anche la donna. Dalle anticipazioni sappiamo che Silvia, messa con le spalle al muro, rivela finalmente al Valverde la verità. Nel corso delle prossime puntate, dopo aver scoperto l’obbiettivo della donna, Arturo decide di allontanarsi.

Arturo si ritrova di fronte a una sconcertante verità. Silvia decide di fidarsi del colonnello e gli racconta il motivo per cui si è avvicinata. In particolaare, la Reyes confessa di essere una spia, che ha il compito di scoprire se Zavala stia organizzando un attentato contro il nuovo re di Spagna, Alfonso XIII. A sospettare del Generale sarebbe proprio la casata reale. Pertanto, Silvia afferma di essere al servizio della famiglia reale. La donna è quasi certa che Zavala sia raccogliendo del denaro, attraverso delle cene benefiche, per poter uccidere il nuovo re. Dall’altra parte, Arturo è invece convinto che il Generale voglia rifornire i militari delle colonie di armi. Dunque, vedremo il Valverde molto confuso.

Arturo è molto confuso, fino a quel momento era certo che Zavala organizzasse le cene benefiche per poter dare delle armi ai militari delle colonie. Ora Silvia l’ha messo di fronte a una verità sconcertante e non sa come agire. Ben presto, vi anticipiamo, il colonnello riesce a scoprire che la Reyes non ha mentito, ci sarebbe davvero un piano criminale mosso da Zavala contro il sovrano.