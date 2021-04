Una Vita anticipzioni dal 3 all’8 maggio: fuori la verità su Santiago

Cosa accade nelle puntate di Una Vita in onda da lunedì 3 a sabato 8 maggio 2021? Le anticipazioni segnalano che le verità escono fuori e finalmente varie situazioni appaiono più chiare! Felipe torna dal tribunale e appare soddisfatto per la deposizione, in quanto Andrade sembra ormai avere i giorni contati. Ursula in convento si ritrova a scrivere delle misteriose lettere ai vicini. Dopo di che, fa visita ad Andrade in carcere. Qui gli promette che lo aiuterà contro Genoveva. A questo punto, il malvivente le confessa la verità sull’identità di Santiago: l’uomo che si trova ad Acacias non è il marito di Marcia. Quest’ultimo, infatti, è morto. Intanto, la Sampaio rifiuta la proposta di Santiago di andare a Cuba, poiché vuole prima sapere chi è davvero.

Nel frattempo, Felipe e Genoveva stanno organizzando il loro imminente matrimonio. Finalmente Santiago rivela tutta la verità a Marcia: lui è Israel, il fratello gemello del suo defunto marito. Le racconta di essere giunto ad Acacias su ordine di Andrade, con lo scopo di impedire il suo matrimonio con Felipe. Nonostante tutto, si è innamorato davvero di lei. Sebbene sia arrabbiata, Marcia non lo allontana. Ursula continua, invece, a tormentare Genoveva e insinua, questa volta, che il padre del bambino che sta aspettando non sia di Felipe, bensì di Santiago. In seguito, la Salmeron affida un misterioso incarico a Velasco.

Mister Golden è disposto ad attendere che Bellita si ristabilisca e lo fa sapere a José Miguel. Intanto, la cantante sembra migliorare. Margarita viene smascherata da Emilio, il quale resta sconvolto. La donna dà qualche spiegazione molto vaga e poi fugge, lasciando in casa Dominguez la sua borsetta con la fiala. Il referto del laboratorio conferma che Bellita è stata avvelenata. Emilio svela poi a Cinta, José Miguel e Arantxa di ave visto Margarita aggiungere un misterioso liquido nel tè della cantante.

I Dominguez consegnano subito al medico la fiala che il Pasamar ha trovato, per farla analizzare. Le analisi riportano che Bellita è stata avvelenata con un potente veleno. Ignara di quanto sta accadendo, la cantante chiede notizie di Margarita. Le anticipazioni di Una Vita annunciano che Cinta escogita un piano che, grazie all’aiuto di Emilio e Liberto, porta la moglie di Carchano dietro le sbarre.

Rosina è convinta che Liberto la tradisca con Maite. Così si presenta a casa della pittrice parigina, dove scopre la verità: i due in realtà vogliono aprire insieme una galleria d’arte. Cesareo poi confessa a Felicia che Camino si sta incontrando di nascosto con Maite. La ristoratrice non prende bene la notizia e chiede alla pittrice di stare lontana da sua figlia. Dopo aver discusso anche con Emilio, Camino decide di organizzare una cena a sorpresa per la sua famiglia e di chiedere perdono a Felicia.

Jacinto e Casilda vincono un premio minore alla lotteria. Servante, in seguito, convince Cesareo e Jacinto a cantare la loro serenata ad Arantxa.