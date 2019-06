Una Vita anticipazioni, Ursula e sua figlia spariscono: Blanca la rapisce

By

Anticipazioni Una Vita, Blanca pronta a tutto pur di ritrovare suo figlio Moises

Le anticipazioni di Una Vita segnalano diversi colpi di scena, che vedono ancora protagoniste Ursula e Blanca. Le due donne continuano a lottare tra di loro per il piccolo Moises. La giovane Dicenta è sicura che sua madre abbia a che fare con la sparizione di suo figlio. Se inizialmente nessuno le crede, tra poco tempo Diego si ritrova a fare un passo indietro. L’Alday è convinto che la sua amata stia diventando sempre più instabile, a causa della morte della loro bambina. Ma ben presto Diego scopre che il piccolo Moises è vivo e che, dunque, Blanca ha sempre avuto ragione. Ad aprire gli occhi del ragazzo è Carmen, la quale gli fornisce una pista per ritrovare il bambino. Altri fattori riescono a convincere ancora di più Diego, che va subito dalla sua amata a rivelarle quanto scoperto. La giovane Dicenta è ora sempre più sicura che dietro la sparizione di Moises ci sia sua madre. Blanca cerca in tutti i modi di scoprire la verità, ma il desiderio di riabbracciare il suo bambino diventa sempre più forte, tanto da commettere un gesto insensato.

Una Vita anticipazioni: Blanca rapisce Ursula per scoprire dove si trova suo figlio

Blanca è ormai pronta a tutto pur di riabbracciare Moises. Dopo le conferme da parte di Diego, la giovane Dicenta appare disposta a qualsiasi cosa. Inizialmente decide di continuare a fingere, rivelando alla madre di volersi ricoverare in una clinica sanitaria. Prima, però, Blanca esprime il desiderio di fare un’ultima visita alla tomba della bambina morta. Insieme a Ursula si reca sul posto e mette in atto il suo piano. La moglie di Samuel colpisce la madre sulla testa con una pietra e le fa perdere i sensi. Dopo qualche ora, la dark lady di Acacias si risveglia legata, all’interno della tomba familiare degli Alday. A questo punto, Blanca cerca di scoprire dove si trova il suo bambino, scagliandosi contro Ursula. Quest’ultima, però, continua ovviamente a raccontare menzogne al riguardo. Infatti, ancora una volta, l’ex governante sostiene il contrario di ciò di cui è convinta sua figlia.

Anticipazione Una Vita, Samuel e Diego preoccupati: Ursula viene salvata

Ursula si dice certa del fatto che Blanca sia ormai diventata completamente pazza. Intanto, Samuel e Diego si rendono conto che madre e figlia sono scomparse. I due fratelli Alday chiedono aiuto alla polizia, in quanto temono che sia accaduto qualcosa di grave. A salvare la vita dell’ex governante è proprio Samuel, che perde inevitabilmente la fiducia di Blanca.