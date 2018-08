Una Vita anticipazioni: trovati i corpi di German e Manuela, Cayetana nei guai

Anticipazione Una Vita: Mauro trova i corpi di German e Manuela

Tornano protagonisti, nelle prossime puntate di Una Vita, German e Manuela. Purtroppo dobbiamo precisare che i due non sono vivi, come molti telespettatori avrebbero voluto. Sono diverse le voci che, in questi anni. girano riguardanti la coppia tanto amata dal pubblico. Questa volta vengono finalmente trovati i loro corpi. A permettere questo importante ritrovamento ci pensa Ursula. La governante decide di rivelare a Teresa e Mauro tutti i mali commessi da Cayetana. La donna racconta come ha perso la vita la piccola Carlota e come sono morti German e Manuela. Dopo tanto tempo, San Emeterio può finalmente avere qualcosa tra le mani. Ursula dichiara che i corpi della coppia sono stati sepolti nelle fondamenta della scuola di Carlota De La Serna. Così, Mauro chiede aiuto a Felipe per l’esumazione dei cadaveri. San Emeterio, però, è costretto a rivelare all’amico chi è la sua fonte, ovvero Ursula. Mendez accetta di iniziare gli scavi nella scuola.

Una Vita anticipazioni: Pablo soffre dopo aver scoperto della morte di Geman e Manuela

Purtroppo Felipe è costretto a informare Pablo circa il ritrovamento della sorella e di German nelle fondamenta della scuola. L’avvocato si reca a casa degli Hidalgo e qui informa il giovane Blasco di aver trovato i corpi della coppia. Il marito di Leonor resta sconvolto di fronte a questa notizia. Pablo, infatti, era convinto che German e Manuela erano riusciti a salvarsi dalle grinfie di Cayetana fuggendo da Acacias. Ma i due non sono mai riusciti a lasciare il piccolo quartiere spagnolo, in quanto la Sotelo Ruz ha dato loro del veleno. Proprio questo particolare riesce a portare Mauro nella giusta direzione. Mentre Pablo soffre per il ritrovamento della sorella, Mendez ha una notizia importante da dare a San Emeterio.

Anticipazioni Una Vita: Cayetana colpevole della morte di Manuela e German

La colpevolezza di Cayetana sull’omicidio di German e Manuela sembra essere confermata da un particolare. Mendez rivela a Felipe, Mauro e Teresa che nel corpo del De La Serna è stato trovato del veleno, lo stesso che usa la dark lady. Pertanto, l’autopsia rivela che Cayetana è colpevole della morte di German e Manuela. Nel frattempo, la Sotelo Ruz decide di rivelare a tutti i vicini di Acacias la sua vera identità!