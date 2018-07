Una Vita anticipazioni, Trini tradisce Ramon: il Palacios se ne va di casa

Anticipazione Una Vita: Trini bacia un altro uomo, Ramon non la perdona

Nelle prossime puntate di Una Vita un nuovo colpo di scena riesce a creare confusione nella coppia composta da Trini e Ramon. Scendendo nel dettaglio, la Crespo bacia un altro uomo! Nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere la donna di Cabrahigo intrattenersi con un altro, eppure la soap opera spagnola continua a stupirci. In particolare, il tutto accade con l’arrivo di Antonito, il figlio di Ramon. Il giovane dagli Stati Uniti riesce a portare in casa Palacios un po’ di confusione. Il ragazzo inizia a effettuare nell’abitazione dei giochi d’azzardo, invitando diverse persone. Trini è affascinata da questo mondo e si unisce anche lei alle varie sfide. Nel frattempo, Ramon, finge di non aver notato la presenza della moglie. Ma ecco che durante una serata arriva Benito, un vecchio amico della Crespo, di Cabrahigo. I due si rivedono dopo tanto tempo e tra loro si nota subito molta complicità. Intanto, il Palacios si arrabbia con il figlio e la moglie, a cui chiede di non intrattenere più ospiti in casa loro con il gioco d’azzardo. I due promettono che non giocheranno più, ma poi si recano in casa di Arturo Valverde per ricominciare.

Una Vita anticipazioni: Trini complice con Benito, il suo ex fidanzato

Il ritorno di Antonito, scombussola un po’ la vita di tutti. Ramon non gradisce di certo vedere la moglie giocare con altri uomini, ma in particolare inizia a provare una certa gelosia nei confronti di Benito. I due, infatti, giocano sempre insieme e, grazie alla complicità che li unisce, riescono sempre a vincere. A questo punto, il Palacios decide di sfidare il rivela, ma perde. Nel tentativo di mistrarsi più giovane, Ramon diventa ridicolo agli occhi di Benito e Trini. Non solo, il padre di Maria Luisa scopre che in realtà l’uomo arrivato da Cabrahigo è l’ex fidanzato della moglie. Dunque, questo particolare complica ancora di più la situazione. Trini non riesce più a comprendere i suoi sentimenti e non capisce se la complicità ritrovata con Benito vada oltre. La Crespo si bacia con Benito e Ramon li scopre! Il Palacios lascia così casa sua e va a vivere da Arturo.

Anticipazioni Una Vita: Ramon lascia casa sua, Benito cerca di convincerlo a tornare con Trini

Trini cerca di spiegare quanto accaduto con Benito a Ramon, ma non risolve nulla. A riportare il Palacios vicino alla moglie, ci pensa lo stesso Benito, il quale confessa che la Crespo non è innamorata di lui. In particolare, l’uomo è convinto che l’amore della vita di Trini sia solo Ramon. A questo punto, il Palacios deve decidere se perdonare o no la moglie.