Una Vita anticipazioni: guai per Ramon, arriva il figlio Antonito

Anticipazione Una Vita: ad Acacias arriva Antonito, il figlio di Ramon

Nuovi guai ad Acacias nelle prossime puntate di Una Vita, durante le quali entra in scena il figlio di Ramon, Antonito. Il fratello di Maria Luisa approda nel piccolo quartiere spagnolo, dopo aver vissuto per anni negli Stati Uniti. Il Palacios l’ha sempre descritto come un bravissimo studente di economia. Eppure, quando il giovane arriva ad Acacias, porta con sé diversi segreti e molti problemi. In particolare, si scopre presto che Antonito ha dei contatti illeciti con persone poco raccomandabili. Ramon non prende per nulla bene la notizia, tanto che chiede al figlio di estinguere tutti i suoi debiti. Ma per il giovane non è per nulla facile risolvere questi grossi problemi, visto che si ritrova a dover affrontare persone pericolose. Addirittura, dalle anticipazioni spagnole, sappiamo che Antonito finisce anche in carcere. Non solo, il giovane è pronto anche a portare problemi in famiglia, a livello sentimentale, visto che si innamora di una domestica.

Una Vita anticipazioni: il figlio di Ramon si innamora di Lolita

Antonito non porta pochi problemi alla sua famiglia. Dopo diversi anni di assenza, il giovane sceglie di tornare a casa, ma con uno scopo. In particolare, il Palacios ha intenzione di estinguere alcuni debiti che ha con delle persone pericolose. Per questo motivo, non appena approda ad Acacias, inizia subito a rovistare tra i documenti personali di Ramon. Proprio in questa circostanza, fa la conoscenza di Lolita. Quest’ultima inizialmente pensa che si tratti di un ladro, ma dopo Antonito rivela la sua identità. Pur di stare insieme, Antonito e Lolita sono disposti a tutto. Maria Luisa, però, non accetta il sentimento che è nato tra i due. Tutti sono felici di riabbracciare il ragazzo, dopo tanti anni di assenza, ma la sorella inizia ad avere qualche dubbio su di lui.

Anticipazioni Una Vita: Antonito porta alla famiglia Palacios diversi guai

Grossi guai per Ramon, il quale deve stare attento al figlio Antonito. Quest’ultimo non ha intenzione di vivere in tranquillità ad Acacias, tanto che porta diversi problemi all’intera famiglia Palacios. Il giovane riesce anche a coinvolgere Trini nel gioco d’azzardo. Dunque, ci attendono grandi colpi di scena nelle prossime puntate.